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سياحة وفنادق

1.5 مليار جنيه استرليني جديد تشحن لنقاط سرية في بريطانيا

أريبيان بزنس
الاثنين، 27 مارس 2017
1.5 مليار جنيه استرليني جديد تشحن لنقاط سرية في بريطانيا

ستبدأ الحكومة البريطانية طرح جنيهات إسترلينية معدنية جديدة، يوم غد 28 مارس ، في خطوة تهدف إلى الحد من عمليات التزوير التي طالت الجنيه الحالي بحسب ما نقلته الصحف البريطانية اليوم. 

 

وتعكف السلطات حاليا على  إرسال أكثر من مليار ونصف المليار جنيه إسترليني، من العملة الجديدة غلى نقاط سرية حول البلاد لدعم نشر هذه العملة المعدنية الجديدة وفقا لديلي ميل.

وتطالب الحكومة التخلص تدريجيا من الجنيهات الإسترلينية الحالية التي صدرت عام 1983، حيث سيتم إلغاؤها في 15 أكتوبر القادم.

يتميز الجنيه الجديد بـ12 ضلعا أي أنه ليس دائري الجوانب تماما كسلفه، وهو أقل سمكا وأخف وزنا إلا أنه أكبر حجما من الجنيه الحالي وبالتالي تتوقع صحف بريطانية حدوث مشكل في أجهزة دفع مواقف السيارات وعربات السوبر ماركت وغيرها من أجهزة الدفع بالعملة المعدنية التي لم تخضع للتعديل لمطابقة الجنيه الجديد، وزعم مكتب صك العملات أن الجنيه الجديد سيكون عصيا على التزوير، ووصفوه بأنه "الأكثر أمانا في العالم".

وأفادت تقديرات سابقة بوجود جنيه إسترليني واحد مزور بين كل 30 جنيها معدنيا، مما يسبب القلق لأصحاب الأعمال الصغيرة ودار صك العملة البريطانية بحسب ما ذكرته سكاي نيوز.

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