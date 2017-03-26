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سياحة وفنادق

فندق ريكسوس بريميوم دبي يُفتتح قريباً

أريبيان بزنس
الأحد، 26 مارس 2017
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فندق ريكسوس بريميوم دبي يُفتتح قريباً
يضم الفندق ذو الخمس نجوم 443 غرفة و جناح تطل على شاطئ البحر

أعلنت مجموعة فنادق ريكسوس عن اكتمال الاستعدادات لافتتاح فندق "ريكسوس بريميوم دبي" في جميرا بيتش ريزيدنس يوم 15 مايو 2017.
ويطل هذا الفندق المكون من 35 طابقاً على "عين دبي" التي ستكون أكبر عجلة دولاب هوائية دوارة في العالم و يقع بالقرب من ممشى جميرا بيتش ريزيدنس , دبي مارينا مول , ومول الإمارات و العديد من المعالم السياحية الأخرى.
يضم الفندق ذو الخمس نجوم 443 غرفة و جناح تطل على شاطئ البحر و ستة مطاعم و ردهات منها مطعم "توركواز" و "لويجياز" الإيطالي و "لوك ستوك اند باريل" الأمريكي و "بلاك تاب" و غيرها. يشمل الفندق 10 قاعات للاجتماعات تتسع ل12 و 150 ضيف و قاعة "دايموند" التي تتسع ل1000 ضيف .
و تم تزويد هذه القاعات بأحدث المعدات و التكنولوجيا، بالإضافة إلى مركز للياقة البدنية يطل على الخليج العربي و نادي صحي و عدد من المتاجر العالمية مثل "روديو درايف" و "فيا روديو" و "اوشن درايف".
وقال السيد فتاح تامنجي رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق ريكسوس: "تعتبر هذه الفترة الوقت الأمثل لزيادة عدد فنادق المجموعة في دبي حيث يستمر السوق في تحقيق نمو قوي و سنعمل على مواصلة رفع مستوى العلامة التجارية كأحد أهم وجهات الضيافة في العالم".
و أضاف قائلا: "يتميز فندق "ريكسوس بريميوم دبي" بموقعه الاستثنائي و بمرافقه الترفيهية المصممة لتلبية جميع طلبات الضيوف و سيكون الفندق أحد أهم المعالم السياحية البارزة في دبي".
وكشف السيد تامنجي ان مجموعة فنادق ريكسوس ستقوم بافتتاح فندقين جديدين في أبوظبي و جزر المالديف بحلول عام 2018 كجزء من خطة التوسيع العالمية.

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