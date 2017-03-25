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سياحة وفنادق

فبراير يسجل أعلى إشغال لفنادق الإمارات في 9 سنوات

أريبيان بزنس
السبت، 25 مارس 2017
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فبراير يسجل أعلى إشغال لفنادق الإمارات في 9 سنوات

سجلت فنادق الإمارات أعلى مستوى إشغال في شهر فبراير الماضي وهو الأعلى منذ 9 سنوات. وأظهرت بيانات صادرة من محللة الصناعة «اس تي آر»، أن معدل الإشغال ارتفع بنسبة 6%‏ في شهر فبراير إلى 84% مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي.

 

ووفق صحيفة البيان، قالت "اس تي آر" إن معدل الإشغال هذا كان الأعلى في شهر فبراير في الإمارات منذ العام 2008.

 

 

كما أظهرت البيانات أن متوسط المعدلات اليومية التي شهدت تراجعات في كل من دبي وأبوظبي سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.4% الشهر الماضي إلى ما معدله 714.04 درهماً.

 

 

وقال التقرير إن أداء الفنادق في الإمارات تعزز بفضل فعاليات كبرى في فبراير مثل معرض الدفاع الوطني الدولي في أبوظبي ومعرض جلفود في دبي.

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