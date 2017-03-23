طيران الإمارات تشغل الإيرباص A380 إلى الريفيرا الفرنسية

أعلنت طيران الإمارات اليوم عن عزمها خدمة رحلاتها اليومية إلى نيس، بوابة الريفيرا الفرنسية ومحيطها، بطائراتها الإيرباص A380، وذلك اعتباراً من 1 يوليو (تموز) 2017. وسوف تصبح نيس الوجهة الثانية في فرنسا بعد باريس التي تخدمها الناقلة بطائراتها العملاقة ما سيحفز الطلب أكثر على السفر إلى هذه الوجهة.

وتسير طيران الإمارات حالياً رحلاتها بين دبي نيس بطائرات البوينج 777-300ER. ويوفر استخدام الإيرباص A380 على هذا الخط زيادة في السعة المقعدية بنسبة 44٪، حيث ستوفر الناقلة 3633 مقعداً أسبوعياً على هذا الخط، ما يتجاوز عدد المقاعد التي توفرها الناقلات الجوية الدولية لركابها في منطقة الشرق الأوسط والمناطق الأخرى ويؤكد أهمية هذه الوجهة الفرنسية ضمن شبكة طيران الإمارات العالمية.

وقال تيري أنتينوري، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية: "أطلقت طيران الإمارات خدمتها بين دبي ونيس في 15 يوليو 1994، أي قبل حوالي 23 عاماً. ومنذ ذلك الحين، سافر نحو مليوني شخص على هذا الخط، منهم ما يزيد على 200 ألف خلال العام الماضي فقط. ويسرنا أن نكون أول ناقلة تتيح خدمة منتظمة إلى بوابة الريفيرا الفرنسية ومحيطها بطائراتنا الإيرباص A380".

وأضاف تيري أنتينوري قائلاً: "توفر طائرات الإمارات A380 تجربة سفر راقية للركاب في جميع الدرجات، ومنتجات جوية فريدة تشمل حمّام "الشاور سبا" لركاب الدرجة الأولى، والصالون الجوي لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال حيث يمكنهم التواصل على ارتفاع 40 ألف قدم، ونظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية والذي يوفر أكثر من 2500 قناة سمعية وبصرية، بالإضافة إلى خدمة الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi.

واعتباراً من 1 يوليو (تموز) 2017، سوف تعمل رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 77" بطائرة الإيرباص A380، حيث تغادر دبي في الساعة 8:45 من صباح كل يوم، وتصل إلى مطار نيس كوت دا زيور في الساعة 1:40 بعد الظهر. أما رحلة العودة "ئي كيه 78"، فتقلع من مطار نيس كوت دازور في الساعة 3:40 عصراً، لتحط في مطار دبي الدولي في الساعة 12:10 بعد منتصف الليل (بالتوقيت المحلي). ويمكن للركاب المسافرين من نيس مواصلة سفرهم عبر دبي على طائرات الإمارات الإيرباص A380 إلى وجهات عدة، منها أوكلاند وبانكوك وهونج كونج وموريشيوس وسيول وشنغهاي وسيدني وتايبيه وطوكيو.

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