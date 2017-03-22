ارتفاع أعداد زوّار دبي في يناير وفبراير 12%

أظهرت إحصائيات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" لشهري يناير وفبراير الماضيين ارتفاعاً ملحوظاً في أعدادِ الزوّار بلغ 12 بالمائة ليتجاوز 3 ملايين زائر وذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت هذه النتائج مدعومة بالنمو الذي سجّلته كافة الأسواق الرئيسية، لاسيما السوقين الصيني والروسي، اللذين سيساهما في تحقيق نتائج قوية خلال الربع الاول من العام الحالي.

وشهدت هذه الفترة نمواً بنسبة 61 بالمائة في أعداد الزوّار لليلة واحدة من جمهورية الصين الشعبية، مع بلوغ هذا النمو ذروته خلال شهر يناير مسجلاً نسبة 102 بالمائة، حيث استقبلت دبي 85 ألف زائر من الصين خلال الشهرين الأولين.

كذلك قفزت أعداد الزوّار القادمين من روسيا بنسبة 84 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع زيادة ملحوظة خلال شهر فبراير، وهو ما ساهم في تحقيق نسبة نمو كبيرة في أعداد الزوّار من روسيا والتي بلغت 140 بالمائة ليبلغ إجمالي أعداد الزوّار خلال الشهرين الأوّلين 65 ألف زائر.

ونتيجة لذلك تقدّم كل من البلدين في ترتيبهما ضمن أهم الأسواق الرئيسية للسياحة الوافدة إلى دبي لتدخل الصين ضمن قائمة أفضل 4 أسواق للمرّة الأولى، وروسيا اقتربت من الاسواق الــ 10 الأوائل بعد أن كانت في المرتبة 15 بفارق 4 مراكز.

وتأتي هذه الإنجازات نتيجة للحملات التسويقية في تلك الأسواق وخاصة بمناسبة العام الصيني الجديد وعطلة ما قبل الربيع في روسيا بالإضافة إلى القرارات الأخيرة التي سمحت لرعايا تلك الدولتين بالحصول على تأشيرة الدخول إلى الإمارات العربية المتحدة عند وصول أي من منافذ الدولة. وتعكس قرارات التأشيرة التي صدرت بالنسبة للصينين خلال نوفمبر2016 وللروسيين خلال فبراير 2017، مدى تأثير مثل هذه الإجراءات على التكلفة والوقت بالنسبة للمسافرين وبالتالي التدفق السياحي إلى الإمارة بشكل عام.

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة): "في إطار استمرار مساعينا لتعزيز أفضلية دبي كوجهة مفضّلة للزوّار من شتّى أنحاء العالم، فإنّنا في "دبي للسياحة" نسعى كذلك إلى تبسيط إجراءات السفر إلى دبي وضمان عدم وجود أي عوائق، ونحرص جميعاً على جعل تجربة السفر إلى دبي أكثر سهولة وراحة لكافة الزوّار من أسواقنا الرئيسية، وتحفيزهم على زيارة دبي وتكرار الزيارة".



