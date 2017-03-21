"أبوظبي للسياحة والثقافة" تبدأ تفعيل النظام الموحد الجديد لترخيص الفعاليات

أعلنت "هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة" بدء تفعيل النظام الموحد لترخيص الفعاليات في أبوظبي، وهو منصة متكاملة توفر حلولاً سريعة وفعالة لتسجيل جميع الفعاليات المقامة في الإمارة والحصول على تراخيصها إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى.

ويضمن النظام تقليل وتسهيل إجراءات تسجيل وترخيص الفعاليات علاوة على بناء قاعدة بيانات للأداء السياحي وتوجهات النمو ونوعية الفعاليات وتوثيق معلوماتها وفقراتها والمتحدثين بها والأنشطة المرافقة لها وعرض لمؤشرات نجاحها ومدى تحقيقها لأهدافها.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، سجلت هذه المنصة الإلكترونية 625 فعالية منذ تشغيلها في 5 مارس 2017، منها 610 فعاليات أعمال ما بين معارض ومؤتمرات ومعارض واحتفالات مؤسسية، و8 فعاليات دينية، و5 رياضية إلى جانب فعاليتيّن ثقافيتيّن.

ويحتاج النظام في المتوسط إلى يومي عمل لترخيص الفعاليات التي لا تتضمن متحدثاً رسمياً و5 أيام عمل بوجود متحدثين.

وأشار سعادة سيف سعيد غباش مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة إلى أن هذا النظام يشكل نقطة انطلاق جديدة لقطاع الفعاليات في أبوظبي، ويتواكب مع مبادرات الهيئة لتوفير الحلول والبنية التحتية الداعمة لأنشطته، والمحافظة على النمو المطرد لقطاع السياحة في الإمارة، وقال: "تعكس هذه الخطوة التزامنا بالتحول لتبني الخدمات الالكترونية، وترسخ ريادة أبوظبي كوجهة سياحية مستدامة ومركز اقتصادي عالمي".

ويسري النظام على كافة الجهات التي تتولى إقامة وتنظيم وإدارة الفعاليات أو تمتلك مواقع وقاعات لاستضافتها في أبوظبي، بما في ذلك مناطق الاستثمار السياحي والمناطق الحرة، ويغطي جميع الفعاليات والمؤتمرات والندوات الخاضعة للترخيص في مجالات الترفيه والرياضة والفن والثقافة والتعليم والسياحة والصحة والأعمال وغيرها.

وأكد مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة أن إقامة الفعاليات في أبوظبي أصبحت أكثر سهولة عن أي وقت مضى عبر تزويد منظميها بميزة التعامل مع جهة واحدة فقط للحصول على كافة التراخيص اللازمة والموافقات النهائية، وذلك بمجرد التسجيل والتقدم بالطلب والمعلومات والمستندات المطلوبة من خلال النظام المرتبط الكترونياً بـ22 من الجهات الحكومية المعنية.

ويتكامل النظام مع 5 جهات حكومية رئيسية يتوجب موافقتها على جميع أنواع الفعاليات، و17 جهة أخرى يجري عرض الفعالية على إحداها وفقاً لاختصاصها ونوع تلك الفعالية.

ويعد المؤهلون لترخيص فعالياتهم مع هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة هم جميع الهيئات التي تدير وتنظم الفعاليات في الإمارات، أو من يمتلكون المواقع المختصة في استضافة الفعاليات، وسيكونون بحاجة لترخيص أنشطتهم ومناسباتهم من خلال خدمة ترخيص الفعاليات، بما في ذلك مناطق الاستثمار السياحي والمناطق الحرة.

ولا تعد حفلات الزفاف والتجمعات العائلية بحاجة لأن يتم ترخيصها من قبل هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة .

وتعد الفعاليات التي سيتم نشرها على شبكة الانترنت من خلال بوابة فعاليات أبوظبي هي تلك المسجلة والمرخصة في خدمة ترخيص الفعاليات وبالإمكان نشرها من خلال بوابة فعاليات أبوظبي في حال رغبة المنظم في ذلك.

وتتضمن الأوراق المطلوبة لبدء عملية الترخيص مع هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة صورة جواز المتحدث الرسمي، وبطاقة الهوية، وصورة عن ترخيص المنشأة /تختلف الأوراق باختلاف نوع الفعالية وبما إذا كان هناك متحدثين أو لا، كما أن الأوراق المطلوبة للمتحدثين تختلف باختلاف الجنسيات وكون المتحدث قد سبق له الدخول سابقاً للدولة أم لا مما يتطلب مستندات أخرى/.

ولا توجد مرحلة انتقالية لتطبيق نظام الترخيص الجديد بل انها صبحت إلزامية على جميع الجهات المعنية منذ تاريخ 5 مارس 2017.. وتفشل الفعالية بالحصول على ترخيص في حال وجود نقص في الوثائق المطلوب تقديمها من قبل الفعالية، أو وجود معاملات مالية مرفوضة، أو تضارب الموعد مع فعاليات أخرى في موقع جغرافي واحد، عندها سيتم الطلب من المنظمين مراجعة طلبهم.

وتعد كافة المعلومات المسجلة خلال خدمة ترخيص الفعاليات سريّة بين المسجل وهيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، أما في الحالات التي تكون فيها الفعالية التي تطلب ترخيص تخدم الجمهور العام، فإن المعلومات ستكون متاحة لشريحة واسعة من المجتمع، إلاّ في حال طلب المتقدم الترويج للفعالية على موقع "فعاليات أبوظبي".

وتشمل أنماط البيانات التي سيتم جمعها من قبل خدمة ترخيص الفعاليات : المواعيد ، والتوزيع المكاني للزوار، والمعلومات الأخرى المرتبطة والقابلة للقياس حيث سيتم استخدام كافة البيانات لمتابعة مقاييس الصناعة وتطوير فهم أفضل لقطاع النشاطات والفعاليات في الإمارة.

ولن يضطر منظمو الفعاليات للتواصل مع جهات حكومية أخرى سواء الحصول على الموافقات أو دفع رسوم حيث أن النظام سيتولى الحصول على الترخيص من الجهة المختصة والدفع سيتم إلكترونياً وشاملاً .