مصر للطيران تختار نظام "إيرفير إنسايت " لإدارة تعرفة الأجور

أعلنت شركة مصر للطيران عن اختيارها العمل بنظام "إيرفير إنسايت – Airfare Insight" الذي سيزود الشركة بمعلومات ورؤية معمّقة أكثر وضوحاً حول أجورها في مختلف الأسواق.

وتعتبر مصر للطيران واحدة من 19 شركة تستخدم نظام "إيرفير إنسايت – Airfare Insight" حول العالم، والذي يساعد شركات الطيران في تصدر القطاع عبر أحدث تقنيات إدارة الأجور وأكثرها شمولاً في السوق.

وفي بيان صحفي لشركة "سيتا" المطورة للنظام، إن مصر للطيران ستتمكن عبر استخدامها للنظام من مراقبة وتحليل المشهد العام في قطاع الطيران الذي يشهد تنافسيةً عالية، إضافة إلى التفاعل السريع مع المتغيرات السوق عبر طرح أنسب الأجور خلال أفضل الأوقات.

وحتى وقت قريب، كانت شركات الطيران تقارن أجورها مع الشركات المنافسة بناء على الرسوم الأساسية والتي لم تساعد فعلياً في تحديد الأسعار الفعلية التي يدفعها العملاء. ويقدم نظام "إيرفير إنسايت – Airfare Insight" عبر أدواته التي تظهر جميع الأسعار رؤيةً حقيقيةً لأسعار السوق، إلى جانب الأجور الشاملة التي تتضمن الأسعار الأساسية مع الضرائب والرسوم والتكاليف الخاصة بكل سوق. كما تستفيد الشركة من مسار عمليات النظام، الأمر الذي يسهم في تحقيق المزامنة في توزيع نشرات الأسعار المعدلة وتقلص هامش الخطأ عند تحديد الأولويات في السوق.

وتُعد القدرة على إدارة الأجور على المستوى العالمي عاملاً حاسماً لنجاح شركات الطيران مثل مصر للطيران، والتي تملك خطوطها على امتداد الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، إلى جانب عدد من الوجهات في قارة آسيا، بالإضافة إلى نيويورك وتورنتو، مع شبكة تتألف من 70 وجهة في 48 دولة.



