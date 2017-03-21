Arabian business
سياحة وفنادق

مصر للطيران تختار نظام "إيرفير إنسايت " لإدارة تعرفة الأجور

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 21 مارس 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
مصر للطيران تختار نظام "إيرفير إنسايت " لإدارة تعرفة الأجور

 أعلنت شركة مصر للطيران عن اختيارها العمل بنظام "إيرفير إنسايت – Airfare Insight" الذي سيزود الشركة بمعلومات ورؤية معمّقة أكثر وضوحاً حول أجورها في مختلف الأسواق. 

 

 وتعتبر مصر للطيران واحدة من 19 شركة تستخدم نظام "إيرفير إنسايت – Airfare Insight" حول العالم، والذي يساعد شركات الطيران في تصدر القطاع عبر أحدث تقنيات إدارة الأجور وأكثرها شمولاً في السوق.

 

وفي بيان صحفي لشركة "سيتا" المطورة للنظام، إن مصر للطيران ستتمكن عبر استخدامها للنظام من مراقبة وتحليل المشهد العام في قطاع الطيران الذي يشهد تنافسيةً عالية، إضافة إلى التفاعل السريع مع المتغيرات السوق عبر طرح أنسب الأجور خلال أفضل الأوقات.

 

وحتى وقت قريب، كانت شركات الطيران تقارن أجورها مع الشركات المنافسة بناء على الرسوم الأساسية والتي لم تساعد فعلياً في تحديد الأسعار الفعلية التي يدفعها العملاء. ويقدم نظام "إيرفير إنسايت – Airfare Insight" عبر أدواته التي تظهر جميع الأسعار رؤيةً حقيقيةً لأسعار السوق، إلى جانب الأجور الشاملة التي تتضمن الأسعار الأساسية مع الضرائب والرسوم والتكاليف الخاصة بكل سوق. كما تستفيد الشركة من مسار عمليات النظام، الأمر الذي يسهم في تحقيق المزامنة في توزيع نشرات الأسعار المعدلة وتقلص هامش الخطأ عند تحديد الأولويات في السوق.

 

وتُعد القدرة على إدارة الأجور على المستوى العالمي عاملاً حاسماً لنجاح شركات الطيران مثل مصر للطيران، والتي تملك خطوطها على امتداد الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، إلى جانب عدد من الوجهات في قارة آسيا، بالإضافة إلى نيويورك وتورنتو، مع شبكة تتألف من 70 وجهة في 48 دولة.

 


المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

طيران الإمارات تكشف عن ملصق ضخم لنجوم ريال مدريد على الإيرباص A380

المدير العام لاياتا: نتوقع تراجع ربحية شركات الطيران الإماراتية في 2017 عن العام السابق

إلغاء آلاف الرحلات وتعطل حركة الطيران أمام آلاف المسافرين في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية

20 مليون عضو في شركة الولاء العالمي التابعة لطيران الاتحاد

تعليقات

المزيد في سياحة وفنادق

"أبوظبي للسياحة والثقافة" تبدأ تفعيل النظام الموحد الجديد لترخيص الفعاليات

الخبر تتخطى مكة في المشاريع الفندقية

14 ألف اماراتي زاروا ماليزيا العام الماضي﻿

تعيين أول امرأة سعودية بمنصب مدير عام لفنادق روزيدور ﻿في المملكة

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

شرطة دبي تسجل 160 حادثاً مرورياً بسبب تقلبات الطقس

محمد بن راشد يطلق مشروع جزيرة متكاملة للخدمات السياحية والترفيهية على شاطىء جميرا

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »