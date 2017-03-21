محمد بن راشد يطلق مشروع جزيرة متكاملة للخدمات السياحية والترفيهية على شاطىء جميرا

وام -أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي .. مشروع جزيرة متكاملة للخدمات السياحية والترفيهية على مساحة طابقية تناهز ثلاثة ملايين ونصف المليون قدم مربعة على شاطىء جميرا بالقرب من برج العرب في دبي.

وقد اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يرافقهما سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي خليفة سعيد سليمان ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إم جي ام " السيد جيمس مورين.. على مكونات المشروع الواعد الذي تنفذه وتديره " وصل لإدارة الأصول " بالتعاون والشراكة مع شركة "إم جي إم" العالمية ومقرها لاس فيجاس في الولايات المتحدة الأميركية.

ويقوم المشروع الجديد - حسب الشرح الذي قدمه الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل ومساعدوه هشام القاسم والسيد ورئيس شركة "إم جي إم ريزورتس انترناشيونال" الأميركية يليام هورنباكل - على ثلاثة عناصر فندقية وسكنية رئيسية تتكون من ألف غرفة وشقة فندقية بالإضافة إلى عشر فلل خاصة والعنصر الثالث مجموعة من المطاعم والمقاهي الفاخرة وسيتم تشييد فندق ومنتجع "بيلاجيو" بمواصفات عالمية وفندق " إم جي إم " المميز بإطلالته الخاصة على الشاطىء .

وخلال الشرح الذي استمع إليه صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .. شاهد مجموعة من اللوحات والمجسمات وعرضا مرئيا عكست معالم الجزيرة وتصاميمها وما تقدمه من خدمات ترفيهية وثقافية للسياح والزوار من داخل الدولة وخارجها.

وتضم الجزيرة الى جانب الفندقين الفخمين مبنى مخصصا للشقق الفندقية بالاضافة الى حمامات السباحة الداخلية والخارجية والصالات الرياضية وناد لرجال الاعمال ونوافير مائية وشلالات اصطناعية ومناظر خلابة ومساحات خضراء تضفي جوا عائليا وترفيهيا لمرتادي الجزيرة التي تضم كذلك مشروع "دبي سفير" وهو برج ترفيهي يتوسط الجزيرة ويرتفع لمسافة 110 أمتار ويتسع لنحو 300 مقعد للضيوف لتمكينهم من مشاهدة عروض الصوت والضوء بالأبعاد الثلاثية مع المؤثرات الخاصة ويمكن للزوار كذلك تجربة السفر العمودي التي تحملهم على محور قائم الى الأعلى وتكتمل مع الوصول الى أعلى القبة التي تفتح اوتوماتيكيا لتكشف عن اطلالات بانورامية خلابة مطلة على الجزيرة بكاملها وعلى أجمل مناطق مدينة دبي.

ومن مكونات المشروع التي شاهدها سموه والحضور من خلال الفيديو والمجسمات المعروضة في بهو نادي الإمارات للجولف هناك ثلاثة أبراج هيكلية على شكل شلالات مائية تحيط بـ "دبي سفير" وتتصل معه من خلال العديد من الطوابق وهي مخصصة للفعاليات والمعارض وما الى ذلك وتتوافر فيها محالا تجارية للتجزئة ومطاعم ومقاهي.

أما العنصر الترفيهي الآخر في الجزيرة الواعدة يتمثل في المسرح الذي يستوعب قرابة 800 ضيف وتبلغ مساحته ما يزيد عن ثمانين الف قدم مربعة وهو مخصص للعروض الاستعراضية التي ستنظمها "إم جي ام" التي تدير الجزيرة وهذه العروض ستكون الأولى من نوعها في العالم ناهيك عن استضافة المؤتمرات والمهرجانات والمناسبات الاخرى كحفلات الاعراس وغيرها ويتصل المسرح مع نادي الشاطىء لتوفير تجربة مفعمة بالمتعة والتسلية.

ولم ينس القائمون على المشروع - الذي ستبدأ "وصل" بتنفيذه في الربع الأخير من العام الجاري على ان يبلغ التمام في العام 2021 - الاطفال واحتياجاتهم الترفيهية التي وضعوها في الحسبان ووفروا لهم ركنا خاصا يحمل اسم "كهف المغامرات" بمساحة تقدر بنحو 124 الف قدم مربعة لتمكين الاطفال مرتادي الجزيرة مع ذويهم قضاء أوقات مسلية وممتعة من خلال ممارسة الرياضة والألعاب التي تناسب حاجة الاطفال على مختلف اعمارهم.

وبالنسبة لنادي الشاطىء في الجزيرة فهو يوفر للزوار العديد من الانشطة في مرافق فخمة وفارهة على مساحة قدرها 33 الف قدم مربعة ويضم النادي منطقة البحيرة التي تغطي مساحة حوالي تسعين الف قدم مربعة لتنظيم العروض المائية خاصة في ساعات المساء وستكون مفتوحة امام الزوار يوميا ويمكن للنادي بمرافقه الخمس نجوم ان يستضيف المناسبات الخاصة للاشخاص الراغبين في تكريم ضيوفهم.

كما يحيط بالجزيرة "كورنيش" يمتد لمسافة كيلو و200 متر ويضم العديد من مساحات التجزئة والمطاعم والمقاهي.

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المشروع وهنأ وصل لادارة الاصول وشركة "ام جي ام" الشريك الاستراتيجي لها على انجاز اتفاقية التعاون والشراكة مؤكدا سموه دعمه لهذه الشراكة والمشروع الفريد في المنطقة الذي سيضع دولة الإمارات عموما ودبي على وجه الخصوص في طليعة الدول والمدن الاكثر جذبا للسياحة عموما والسياحة العائلية على وجه التحديد .

وقال سموه "ان بلادنا تمتلك المقومات الاساسية للصناعة السياحية والترفيهية فهناك الشواطىء النظيفة والصحراء والشمس المشرقة والبيئة الصحية والمحميات والتراث العربي والاسلامي العريق وكرم الضيافة العربية وهذه العناصر الرئيسية الجاذبة للسياح والزوار تحتاج الى مثل هذه المشاريع الحضارية التي تعزز قطاع السياحة وتنميه وتوفر فرص عمل للشباب من ابناء وبنات الوطن كما انها تؤمن مصدرا مهما من مصادر تنويع إقتصادنا الوطني" .

وختم سموه " على بركة الله سيروا وتوكلوا والله يوفقكم".

ومن جهته اكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مجلس ادارة مؤسسة دبي العقارية ومجموعة وصل لادارة الاصول ان جميع عمليات المجموعة ومشاريعها انما تعكس وتترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي تركز على الجودة والتميز وخلق مفاهيم مبتكرة عند التخطيط للمشاريع التي تنفذها المجموعة بحيث تتلاءم كذلك ومحاور استراتيجية دبي 2021 وتواكب رؤية الامارات 2021 .

يذكر ان شركة "ام جي ام" هي من الشركات العالمية الرائدة في قطاع الضيافة والترفيه وتمتلك خبرة طويلة ومجموعة شاملة من العلامات التجارية لأهم المنتجعات في العالم واسمها مرتبط تماما بعالم وصناعة الترفيه العائلي وأنماط الحياة الراقية وتشتهر بتطوير وجهات عصرية متقدمة وفريدة.