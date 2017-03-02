إعمار للضيافة تكشف النقاب عن "العنوان بوليفارد"

كشفت "العنوان للفنادق والمنتجعات"، العلامة التجارية الفندقية الفاخرة من "مجموعة إعمار للضيافة" ومقرها دبي، عن أول مشاريعها الجديدة خلال السنوات السبع الماضية من خلال منتجعها العصري الجديد "العنوان بوليفارد".

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، يمثل الفندق الجديد إضافة قيّمة إلى محفظة "مجموعة إعمار للضيافة" المتنامية من وجهات الضيافة الفاخرة التي تقدم مفاهيم جديدة في قطاع الضيافة وترسي معايير غير مسبوقة في تميز الخدمات.

ويضم فندق "العنوان بوليفارد" 196 غرفة فاخرة، تشمل 116 غرفة "ديلوكس" واسعة و44 غرفة من فئة "بوليفارد" و28 جناحاً بغرفة نوم واحدة و7 أجنحة بغرفتي نوم إضافةً إلى جناح "العنوان" الفاخر الذي يوفر إطلالات مذهلة على "برج خليفة" و"دبي فاونتن".

وبالإضافة إلى ذلك، هنالك 532 شقة فندقية بما في ذلك شقق الدوبلكس واثنتين من شقق الـ "بنتهاوس"، كما تتيح الشقق الفندقية للضيوف الراغبين بالإقامة لفترة قصيرة إمكانية الاستفادة من المرافق المتنوعة التي يحتضنها الفندق.

وقال كريس نيومان الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة إعمار للضيافة "يمثل (العنوان بوليفارد) تجسيداً حقيقياً لطموح مجموعة إعمار للضيافة نحو رسم ملامح جديدة للقطاع، فهو احتفالية بتميز خدمات الضيافة التي نقدمها للضيوف في دبي، ويمتاز بطابع المنتجعات الراقية في قلب المدينة، لتتكامل فيه الأجواء الرومانسية الساحرة للمنتجعات مع مزايا ومرافق وخدمات الفنادق الراقية".

ويستوحي "العنوان بوليفارد" تصاميمه المعمارية وديكوراته من فنون "آرت ديكو" الهندسية، مقدماً لضيوفه تجربة فريدة من نوعها تعكس الإمكانات الكبيرة والخبرات المعمقة التي تتمتع بها العلامة التجارية "العنوان للفنادق والمنتجعات" في إدارة مشاريع الفنادق والشقق الفندقية متعددة الاستخدامات.

وتحفل هذه الوجهة الجديدة بالتفاصيل الأوروبية الكلاسيكية التي تتناغم بدورها مع لمسات الفخامة والرقي، دون مغالاة. ويستند الفندق في جوهره إلى مفهوم الأناقة التي تتخطى الأطر الزمنية التقليدية، حيث الديكورات الداخلية المستوحاة من حقبة السفر الفاخر، والتي تتجسد بالتصاميم الدقيقة التي تزين أرجاء المساحات العامة ضمن الفندق، ليشعر الضيوف من العائلات ورجال الأعمال والسياح على حد سواء وكأنهم في منازلهم، وتحيط بهم مجموعة شخصية من الأعمال والتركيبات الفنية.

ويتميز الفندق بموقعه الحيوي في قلب المدينة، ليكون خياراً مثالياً للزوار العالميين الذي يفضلون التواجد في منطقة قريبة من أبرز المعالم التجارية والثقافية والترفيهية في دبي. ويمكن الوصول من "العنوان بوليفارد" مباشرة إلى "دبي مول"، أكبر وجهات التسوق والترفيه في العالم، كما يقع الفندق على "بوليفارد محمد بن راشد" الذي يحتضن مجموعة متنوعة من خيارات المطاعم والمقاهي ويستقطب أعداداً كبيرة من الشباب والعائلات.

وعلى مسافة قريبة، هنالك "دبي أوبرا"، وجهة الفعاليات الفنية الرائعة التي تم افتتاحها مؤخراً وتضمن للزوار تجربة ثقافية مميزة وغير مسبوقة في المدينة. ويمكن للضيوف التمتع بمرافق ترفيهية متنوعة على بعد خطوات من الفندق، بما في ذلك "ريل سينما" في "دبي مول"، إضافة إلى "دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية" و"سيغا ريببلك"، أكبر مجمع للألعاب التفاعلية والإلكترونية في المنطقة"، و"كيدزانيا"، مدينة الألعاب الترفيهية والتعليمية الموجهة للأطفال.

وبالإضافة إلى ذلك، يتيح الفندق للضيوف من رجال الأعمال إمكانية الإقامة على مقربة من مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي الدولي للمؤتمرات. وعبر ممر مكيف، يرتبط "العنوان بوليفارد" بكل من محطة مترو "برج خليفة/دبي مول" و"دبي مول"، أكبر وجهات التسوق والترفيه في العالم.

وتابع كريس نيومان موضحاً "يعتبر الموقع الحيوي والمرافق المتكاملة من المزايا التي تجتذب اهتمام الزوار من كافة أنحاء العالم، لكن ’العنوان بوليفارد‘ يقدم أيضاً قيمة كبيرة وخيارات متنوعة تنسجم مع أرقى أساليب الحياة العصرية، ليكون بالفعل خياراً مفضلاً لنخبة الضيوف. ويتمتع الفندق بالعديد من المزايا التي تميّزه عما هو سائد في السوق، سواء من حيث الإطلالات المذهلة للغرف والشقق الفندقية، أو المرافق الترفيهية المتكاملة، وانتهاءً بخيارات الصحة واللياقة والاسترخاء، بما يلبي احتياجات الضيوف على كافة المستويات".

يذكر أن "العنوان للفنادق والمنتجعات" قد دخلت عدداً من الأسواق العالمية عبر ثلاثة فنادق وأربعة وجهات للشقق الفندقية في كل من تركيا والبحرين ومصر.

ومن خلال علاماتها التجارية الثلاث - "العنوان للفنادق والمنتجعات" و"فيدا للفنادق والمنتجعات" و"روڤ للفنادق"- تشغل "مجموعة إعمار للضيافة" حالياً عشرة فنادق وثلاثة شقق فندقية في دبي. ولدى الشركة محفظة كبيرة من المشاريع المستقبلية التي تتضمن 18 فندقاً و16 وجهة للشقق الفندقية في الإمارات العربية المتحدة - دبي والفجيرة- علاوةً على أسواق عالمية تشمل مصر والبحرين وتركيا والمملكة العربية السعودية.