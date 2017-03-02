عُمان تُصنف بين أفضل 5 بلدان في العالم ترحيباً بالزوار

جاءت سلطنة عُمان بين أكثر خمسة بلدان ترحيباً بالمغتربين والزائرين على مستوى العالم، وذلك وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية BBC ، حيث أجرت شبكة "إنترنيشنز" العالمية مؤخراَ استطلاعها السنوي لآراء المغتربين، وشارك في الإستطلاع أكثر من 14 ألف مغترب من 191 دولة، حيث ركز التقييم على عدة جوانب تتعلق بالحياة في الخارج مثل سهولة الاندماج في المجتمع وطلاقة وجه السكان وسهولة إقامة صداقات.

وتتمتع سلطنة عُمان بمقومات حياتية وطبيعية وسياحية لا مثيل لها، إذ تُعد سلطنة عُمان واحدة من أكثر البلدان التي تنعم بأشعة الشمس في العالم، بالإضافة إلى أن أهلها يتسمون بالود والترحاب، ويتميز مناخها العام بالدفء ناهيك عن العادات والتقاليد العربية الأصيلة. وتشتهر عُمان أيضاَ بأسلوب الحياة في الهواء الطلق بسبب طقسها الرائع، وكثرة الأماكن المعدة للتخييم والمغامرات.

وقال سالم بن عدي المعمري المدير العام للترويج السياحي لدى وزارة السياحة العمانية: "يعكس هذا التصنيف الروح السمحة وأصالة وكرم الشعب العُماني، مؤكداَ أن السلطنة مصدر جذب للجميع من كل أنحاء العالم. ويجسد هذا الإنجاز نجاح مبادراتنا وصواب رؤيتنا الهادفة إلى تعزيز مكانة السلطنة كمقصد سياحي رائد بين مصاف الدول العالمية."

وتشتهر سلطنة عُمان بالترف والاسترخاء وخدمات السياحة العلاجية، حيث تنتشر عبرها العديد من العيون المائية ينبع أغلبها من المناطق الجبلية مثل "قرية غلا" وهي توجد بولاية بوشر بمحافظة مسقط والتي يتوافد إليها العديد من السياح من مختلف دول العالم للتنزه والإسترخاء؛ بالإضافة إلى المقاصد العلاجية الأخرى على سبيل المثال لا الحصر "عين الكسفة" في ولاية الرستاق و "عين الثوارة" في ولاية نخل. وتمتلك السلطنة أيضاَ سلسلة من الفنادق العالمية التي تتسم بأساليب الترف والإسترخاء وفقاً للمعايير العالمية المتبعة في هذا المجال موزعة في محافظات السلطنة.



