توقيع عقد بقيمة 11.5 مليون درهم لتنفيذ أول فندق إنتركونتيننتال برأس الخيمة

وقعت رأس الخيمة العقارية (PJSC) أكبر شركات التطوير العقاري في إمارة رأس الخيمة، عقد تمكين أعمال بقيمة 11.5 مليون درهم إماراتي مع مجموعة النعيمي، للمباشرة بتنفيذ مشروع الشركة المقبل منتجع إنتركونتيننتال ميناء العرب في رأس الخيمة.

ومن المقرّر افتتاح المنتجع الجديد والتابع لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال العالمية IHG خلال عام 2019، كما سيضمّ المنتجع المؤلف من 350 غرفة مجموعةً متنوعةً من الغرف والأجنحة الفاخرة، ونادٍ صحي وسبا، بالإضافة إلى حوضي سباحة وصالة رياضية مجهزة بأفضل المعدات، والعديد من المطاعم المتخصصة.

وفي هذا السياق، قال محمد سلطان القاضي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: "نعتبر منتجع ’إنتركونتيننتال ميناء العرب‘ إلى جانب الفنادق والمنتجعات الأخرى المقرر تشييدها في الإمارة بإطار المرحلة التالية من تطوير مشروع ميناء العرب، عناصراً أساسية من المخطط الرئيسي للمشروع.

وسيضم ميناء العرب، الذي سيغدو المركز الترفيهي المعاصر والجديد في إمارة رأس الخيمة، مجموعةً واسعة من المرافق الترفيهية المتميزة من فئة الخمس نجوم، مما يتيح للزوار والمقيمين فرصة الاستمتاع بجميع مقومات إمارة رأس الخيمة".

يشار إلى أن التزام رأس الخيمة العقارية بتطوير مجمعات وعقارات فندقية عالية الجودة في أنحاء دولة الإمارات مع التركيز على إمارة رأس الخيمة، ينسجم مع مختلف الأنشطة والمبادرات التي تنتهجها الدولة لاستقطاب الزوار حول العالم. وسيدعم كلٌّ من منتجع ’إنتركونتيننتال ميناء العرب‘ ومنتجع ’أنانتارا ميناء العرب‘ المجاور له، والمزمع افتتاحهما بحلول نهاية العام 2018، تطلّعات الإمارة نحو استقبال 2.9 مليون زائر بحلول العام 2025.

ويقع مشروع ميناء العرب، الذي يشكل جزءاً حيوياً من عملية تطوير رأس الخيمة بقيمة استثمارات تقدر بـ 5 مليارات درهم إماراتي على مدى السنوات الـ 5 المقبلة، على بعد 45 دقيقة فقط من مطار دبي الدولي، ويضمن هذا الموقع المتميز بالإضافة إلى مشاريع الترفيه المخطط لها نجاح المنتجعات المعلن عنها والفرص الاستثمارية المستقبلية.



