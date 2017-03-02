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سياحة وفنادق

في الإمارات قريبا، القفز بأطول خط تحليق في العالم

أريبيان بزنس
الخميس، 2 مارس 2017
في الإمارات قريبا، القفز بأطول خط تحليق في العالم

 كشف شون تايلر لأريبيان بزنس أن شركته زيب وورلد  Zip Wolrd تنوي افتتاح أطول خط قفز في العالم في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أكتوبر القادم.

ورفض تايلر تحديد الموقع قائلا إنه قريب نسبيا من دبي وستكون درجة الحرارة فيها أقل بحوالي 15 درجة في الأعلى، وسيتيح خيارات واسعة للترفيه العائلي. وأكد تايلر إن هذا النوع من الألعاب الترفيهية يناسب كل أفراد العائلة من سن 6 سنوات وحتى 60 سنة

وهي تجربة مثيرة جدا ويصفها بأنها أقرب شيء للتحليق في الجو كما هو الحال مع القفز الجوي (سكاي دايفينغ) ويقول تايلر إن سرعة القفز تصل إلى 100 ميل بالساعة وتتيح الاستمتاع بمشاهد جوية وهي مثل الطيران.

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