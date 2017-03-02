في الإمارات قريبا، القفز بأطول خط تحليق في العالم

كشف شون تايلر لأريبيان بزنس أن شركته زيب وورلد Zip Wolrd تنوي افتتاح أطول خط قفز في العالم في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أكتوبر القادم.
ورفض تايلر تحديد الموقع قائلا إنه قريب نسبيا من دبي وستكون درجة الحرارة فيها أقل بحوالي 15 درجة في الأعلى، وسيتيح خيارات واسعة للترفيه العائلي. وأكد تايلر إن هذا النوع من الألعاب الترفيهية يناسب كل أفراد العائلة من سن 6 سنوات وحتى 60 سنة
وهي تجربة مثيرة جدا ويصفها بأنها أقرب شيء للتحليق في الجو كما هو الحال مع القفز الجوي (سكاي دايفينغ) ويقول تايلر إن سرعة القفز تصل إلى 100 ميل بالساعة وتتيح الاستمتاع بمشاهد جوية وهي مثل الطيران.
هل لديك مؤهلات لراتب مليون درهم؟ | ثقافة ومجتمع | أريبيان بزنس
السعودية تمنح إقامة نظامية لحاملي هوية زائر من اليمنيين | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
اقوى العرب تحت سن 40 عاما - 36 - شاكر خزعل | تقارير خاصة | أريبيان بزنس
السعودية : مشروع "الجسر البري" بين الرياض وجدة المتعثر يعود إلى الواجهة | مواصلات | أريبيان بزنس
هل لديك مؤهلات لراتب مليون درهم؟ | ثقافة ومجتمع | أريبيان بزنس
ما هي الـ 12 مخالفة القاضية بإبعاد الوافدين من السعودية؟ | أريبيان بزنس
بالصور : وصول أولى عربات "قطار الرياض" للمسار البرتقالي | مواصلات | أريبيان بزنس
نقل خدمات العامل الوافد في السعودية من الأفراد للمؤسسات
السعودية : مشروع "الجسر البري" بين الرياض وجدة المتعثر يعود إلى الواجهة | مواصلات | أريبيان بزنس