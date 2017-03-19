35 ألف سائح روسي زاروا عجمان العام الماضي

أعلن فيصل النعيمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن عدد الزوار الروس الذين زاروا عجمان العام الماضي بلغ 34,654 سائحاً، حيث قاموا بحجز 89,183 غرفة فندقية، فضلاً عن عدد الليالي الفندقية للنزلاء الروس التي بلغت 170,844 على مدار العام 2016 .

وقال أن عدد الزوار الروس يشير إلى أهمية المقاصد السياحية في الإمارة والتي تتناسب مع متطلبات السائح الروسي والأجنبي على حد سواء".

وضمن جهودها الرامية إلى توطيد العلاقات الثنائية مع الشركات السياحية الكبرى عالمياً، وتحقيقاً لأهدافها واستراتيجياتها المستقبلية، نظمت دائرة التنمية السياحية في عجمان خلال زيارة خاصة إلى العاصمة الروسية موسكو، مجموعة من اللقاءات مع كبرى الشركات العالمية المختصة بالسياحة والسفر، إضافة إلى لقائها نخبة من المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال، للترويج لإمارة عجمان، كوجهة سياحية واستثمارية فريدة من نوعها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

ونجحت الدائرة خلال هذه الزيارة التي ترأس وفدها فيصل النعيمي، مدير عام الدائرة، في بناء علاقات استراتيجية مع كبرى الشركات التي تعمل في مجال السياحة والسفر، إضافة إلى التواصل عن قرب مع قادة صناعة السياحة والسفر في روسيا، من خلال الترويج للعوامل السياحية والعناصر الاستثمارية النوعية التي تحتضنها عجمان، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين للبدء بمشاريعهم السياحية بالإمارة، والإجراءات المبسطة التي تقدمها لهم حكومة عجمان لتنفيذ الاستثمارات الخاصة بهم.

وقال فيصل النعيمي: "نسعى من خلال عقد اللقاءات والاجتماعات في موسكو إلى تحقيق أهدافنا واستراتيجياتنا لعام 2021، التي تتواءم مع رؤية عجمان لجعلها مقصداً سياحياً مهماً في المستقبل من خلال توطيد العلاقات وبناء الشراكات مع الشركات الكبرى والرائدة في المجال السياحي، التي تزيد من جاذبية إمارة عجمان وتروج لها كوجهة سياحية فريدة من نوعها".

وبيّن النعيمي أن روسيا "باتت تُعتبر اليوم من أهم الدول التي تشهد أسواقها السياحية نمواً كبيراً على مستوى العالم، ومن أهم الأسواق التي تُصدر السياح إلى الدول الأخرى.

المزيد من أخبار الإمارات