14 ألف اماراتي زاروا ماليزيا العام الماضي﻿



أعلن محمد طيب ابراهيم، مدير مركز الترويج السياحي الماليزي بدبي ان ماليزيا تحظى بأهمية كبيرة لدى السائح الخليجي بشكل عام والسائح الاماراتي بشكل خاص حيث بلغ عدد السياح الخليجيين الذين زاروا ماليزيا العام الماضي 287 الفا و398 سائحا من بينهم 14 ألفا و150 سائحا من دولة الإمارات مشيرا الى أن هذا الرقم سوف يرتفع هذا العام بنسبة كبيرة .

وقال ان مشاركة ماليزيا في سوق السفر العربي هذا العام ستكون هي الأكبر حيث تبلغ مساحة الجناح 400 مترا مربعا ويبلغ عدد المشاركين 80 مشاركا من فنادق ووكالات سفر وغيرها كما يبلغ عدد الوفد الماليزي المشارك 120 شخصا برئاسة وزير السياحة والثقافة الماليزي ديلو سيري محمد نزري بن عبد العزيز .

من جانبه أشار محمد جاسم الريس نائب الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة وكالات الريس المنظمة للمعرض الى أن الوجهات السياحية الأكثر اقبالا على السفر خلال المعرض هي اذربيجان وماليزيا وتايلاند الى جانب هونج كونج لزيارة ديزني لاند التي أصبحت الوجهة الأكثر طلبا للسفر كما شهد المعرض للمرة الأولى استفسارات وحجوزات المواطنين خلال الصيف المقبل للحجز المبكر

وقد حقق معرض " اكتشف وعش التجربة " السياحي الثامن الذي أُقيم للمرة هذا العام في سيتي ووك بدبي نجاحا كبيرا من حيث الاقبال من جميع الجنسيات وخاصة من جانب المواطنين وكذلك من حيث نتائج المشاركة .

وشارك في المعرض الهيئات السياحية لخمس وجهات سياحية من خلال مكاتبها في دبي هي : مجلس ترويج السياحة في هونج كونج ـ مكتب بيفرلي هيلز للزوار والمؤتمرات ـ المكتب الثقافي والإعلامي التركي ـ صنواي للفنادق والمنتجعات بماليزيا ـ هيئة السياحة القطرية .

وقال محمد جاسم الريس نائب الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة وكالات الريس المنظمة للمعرض ان تجربة اقامة المعرض هذا العام في سيتي ووك اثبتت نجاحها ونالت استحسان جميع المشاركين حيث كان هو المكان الأمثل للوصول الى السائح المستهدف ولذلك قررنا اقامة المعرض سنويا في سيتي ووك .

وأضاف الريس ان العروض الخاصة التي تم عرضها خلال المعرض مستمرة حتى نهاية شهر مارس الجاري في جميع فروع الريس للسفريات المنتشرة في جميع أنحاء الدولة حيث سيحصل كل راغب في السفر على قيمة مضافة من خلال حزمة السفر التي تشمل التذكرة والإقامة والجولات السياحية .



