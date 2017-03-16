تعيين أول امرأة سعودية بمنصب مدير عام لفنادق روزيدور ﻿في المملكة

أعلنت مجموعة فنادق ريزيدور تعيين مرام قوقندي بمنصب مدير عام لفندق بارك ان باي راديسون المُقرر افتتاحه لاحقا هذا العام في مدينة جدة، لتكون قوقندي أول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب في شركة ريزيدور بشكل خاص وقطاع الضيافة السعودي بشكل عام.

وبهذه الخطوة وضعت ريزيدور حجر الأساس لتمكين المرأة في عالم الضيافة في السوق السعودي، وذلك مواكبة لرؤية المملكة 2030 والتي تم إطلاقها العام الماضي، وتحفيزاً لمشاركة المرأة السعودية في المجالين الاجتماعي والمهني.

من جهته قال ولفغانغ م نيومان، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ريزيدور: "نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا الإنجاز التاريخي. ونلتزم في مجموعة فنادق ريزيدور بتمكين المرأة من تبوأ المناصب القيادية، ونفخر بهذا الإنجاز المهم ليس فقط بالنسبة لمجموعتنا لكن لقطاع الضيافة." وأضاف: "نحن على ثقة بأهمية هذه الخطوة في تشجيع النساء لمتابعة طموحاتهن الوظيفية بشكل عام وفي قطاع الضيافة بشكل خاص".

درست قوقندي إدارة الضيافة في المملكة المتحدة، لتعود بعدها إلى الشرق الأوسط، وتشغل العديد من المناصب المختلفة في قطاع الضيافة قبل إنضمامها لمجموعة ريزيدور كمدير عام لفندق بارك ان باي راديسون، في مدينة جدة، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة مجموعة فنادق ريزيدور لتحقيق التوازن الفعال في قطاع الضيافة، وتعزيزاً للتنوع والشمول في بيئة العمل. وتعتمد المبادرة استراتيجية من ثلاثة محاور لمعالجة مشكلة التنوع المستمرة في المناصب العليا للمنظمات، والتي تشمل برامج الإدارة، السياسات الشاملة لرفع الوعي في المنظمات بشكل منظم وهيكلي، بما في ذلك ايجاد حلول لإزالة الحواجز التي تواجة المرأة في مجال العمل.

من ناحيته قال مارك ويليس، نائب رئيس مجموعة ريزيدور في الشرق الأوسط وتركيا، "نحن اليوم نحتفل بتحقيق المرأة السعودية نجاحاً مذهلاً يتمثل في تمكنها من الوصول لمنصب قيادي ضمن إحدى أهم القطاعات في المملكة. وبالفعل قطعنا شوطاً طويلاً في مجموعة ريزيدور فقد ارتفع عدد النساء من ست موظفات في عام 2014 إلى 84 موظفة حالياً، حيث تشغل 12 موظفة مناصب ريادية مهمة."



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