جواز السفر الإماراتي الأقوى بين دول المنطقة للعام الثالث

حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على مكانتها الرائدة كصاحبة أقوى جواز سفر بين دول مجلس التعاون الخليجي للعام الثالث على التوالي، وذلك وفقًا لأحدث نسخة من مؤشر قيود التأشيرات السنوي الذي تصدره هينلي وشركاه، الشركة الرائدة عالميًا في مجال تخطيط الإقامة والمواطنة، والذي يقيس مستوى حرية السفر التي يوفرها جواز السفر لحامليه. ويصدر المؤشر بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، الذي يمتلك أكبر وأهم قاعدة بيانات في العالم لمعلومات السفر.

واحتلت دولة الإمارات هذا العام المركز 38 مع حرية السفر بدون تأشيرة إلى 121 دولة، بينها دول منطقة الشنغن. ويُشار إلى أن دولة الإمارات قد نجحت في تعزيز موقعها على مؤشر قيود التأشيرات بواقع 23 مركزًا خلال العقد الماضي. أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فقد حافظت جميع الدول الأعضاء على مكانتها وتم تصنيفها بين الدول السبعين الأولى على المؤشر. حيث جاءت الكويت في المركز 60 مع حرية السفر إلى 80 دولة، وقطر في المركز 62 مع حرية السفر إلى 78 دولة، تليها مباشرة البحرين في المركز 66، وسلطنة عُمان في المركز 68، والسعودية في المركز 69 مع حرية السفر إلى 73 و69 و68 دولة على التوالي.

كما حافظت ألمانيا على مركز الصدارة للعام الثاني على التوالي، مع حرية السفر بدون تأشيرة إلى 176 دولة. وبقيت السويد في المركز الثاني مع حرية السفر بدون تأشيرة إلى 175 دولة، بينما حلت كلّ من الدنمارك وفنلندا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة في المركز الثالث مع حرية السفر إلى 174 دولة. أما المملكة المتحدة، فقد تراجعت من مركزها للعام الثالث على التوالي إلى المركز الرابع، بعد تربعها لثلاث سنوات متتالية بين عامي 2013 و2015 في مركز الصدارة.

وجاءت كل من سوريا وباكستان والعراق وأفغانستان في ذيل القائمة لهذا العام، مع حرية السفر لأقل من 30 دولة حول العالم. ويظهر هنا تغيّر طفيف عن تصنيف العام الماضي، حيث خرجت الصومال من قائمة آخر أربع دول مع حرية السفر إلى 30 دولة، لتحتل سوريا هذا المركز مع حرية السفر لـ 29 دولة فقط. كما حسّنت إيران من تصنيفها، حيث غادرت المراكز الأربعة الأخيرة لتصل إلى المركز 95. وبالمجمل سجلت 48 دولة تراجعًا من مركز إلى ثلاثة مراكز عن العام الماضي، فيما حافظت 42 دولة على مراكزها دون أي تغيير.



