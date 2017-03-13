50 مشروعا فندقيا جديدا قيد التنفيذ في الرياض

تعتبر الرياض أكثر المدن السعودية انشغالاً ببناء الفنادق الجديدة في ظل وجود ما يقرب من 50 مشروع فندق قيد التنفيذ، حسبما كشف تقرير جديد.

وكان تقرير النظرة العامة على إنشاءات الفنادق في السعودية 2017، الذي أصدرته توب هوتيل بروجيكتس وأعدته حصريًا لمعرض الفنادق بالمملكة العربية السعودية، قد أشار إلى أن عاصمة المملكة تستعد لإضافة 48 منشأة جديدة إلى محفظتها الفندقية الضخمة بالفعل.

وتقود الرياض الطفرة في بناء الفنادق، وتأتي جدة بعدها في المرتبة الثانية. وعلى مستوى البلد بالكامل، كشف التقرير الحصري المتخصص في مجال الضيافة أن هناك حاليًا 170 فندقًا و60395 غرفة في مراحل مختلفة من الإنشاء.

وتمثل هيلتون واحدة من كبرى شركات إدارة الفنادق في السعوديةحيث يعتبر فندق وريزيدنس هيلتون الرياض واحدًا من ثلاثة فنادق جديدة ستجلبها هذه العلامة التجارية إلى المملكة في عام 2017.

وفي هذا الإطار، قال كامل العجمي، نائب رئيس العمليات في هيلتون المملكة العربية السعودية: "يعود وجودنا في السعودية إلى أكثر من 20 عامًا. ولدينا خطط طموحة للتوسع في ظل وجود حوالي 29 فندقًا في طور التنفيذ. وبحلول نهاية عام 2018، أتوقع أن أتولى الإشراف على ضعف عدد الفنادق التي أشرف عليها في الوقت الراهن".

وبعد الإعلان عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بدأت علامات تجارية عالمية تحذو حذو هيلتون من خلال توسيع نطاق وجودها في شتى أرجاء البلاد. وهناك علامات تجارية جديدة، من بينها روكو فورتيه هوتيلز ونوبو هوسبيتاليتي، ستفتتح منشآت فندقية في المملكة للمرة الأولى.

ويبشر فندق نوبو الرياض، المقرر افتتاحه في وقت لاحق من العام الجاري، بتجربة فريدة بحق للمسافرين إلى العاصمة. وقال المدير العام سيمون أيه فريكر، أن المنشأة الفندقية ستكون "أول فندق بوتيك فاخر من فئة ٥ نجوم في المملكة العربية السعودية" وستقدم "مجموعة كبيرة من فرص تناول الطعام المبتكرة" من خلال ثلاثة مطاعم جديدة، من بينها مطعم نوبو صاحب الشهرة العالمية.

وبينما تبدو الرياض والمملكة ككل مستعدة لعام حافل بافتتاح فنادق جديدة، ستقام الدورة الخامسة من معرض الفنادق بالمملكة العربية السعودية 2017 بجدة في الفترة من 4 إلى 6 أبريل المقبل، وستنعقد الفعاليات لأول مرة في موقع مشترك مع معرض الأحجار والأسطح بالمملكة العربية السعودية.



