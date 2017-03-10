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سياحة وفنادق

عجمان توقع ثلاث اتفاقيات مع كبرى الشركات السياحية في ألمانيا

أريبيان بزنس
الجمعة، 10 مارس 2017
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عجمان توقع ثلاث اتفاقيات مع كبرى الشركات السياحية في ألمانيا

أبرمت دائرة التنمية السياحية في عجمان ثلاث اتفاقيات مع كبرى الشركات السياحية وذلك على هامش مشاركتها في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر.

 

وشملت قائمة الشركات الأجنبية التي وقعت الدائرة الاتفاقيات معها كلا من " TUI Germany " شركة السياحة والسفر العالمية ومقرها هانوفر وشركة " L’TUR Tourismus " مشغل الرحلات الدقيقة الأخيرة ومقرها في بادن وشركة " Schauinsland Reisen " وكالة السياحة والسفر الألمانية ومقرها في دويسبورغ للترويج لإمارة عجمان سياحيا وتطوير التعاون في المجال السياحي وزيادة تدفق الزوار إلى الإمارة.

 

 

على صعيد متصل، وفقا لوكالة أنباء الإمارات،  أطلقت دائرة التنمية السياحية خلال مشاركتها في المعرض دليل زوار عجمان لسنة 2017 رسميا بعدة لغات منها العربية والألمانية والروسية والصينية والإنجليزية الذي يقدم لزوار الإمارة والسياح كل ما يلزمهم للتعرف على معالم عجمان السياحية و التي تقدم لهم تجربة فريدة تجمع بين سياحة التاريخ والآثار و سياحة الاستجمام والسياحة البيئية وغيرها من أنواع السياحة .

 

 

ويحتوي الدليل أيضا على مجموعة من الفعاليات والأنشطة الموجهة إلى جميع الفئات السياحية والمجتمعية والزوار من مختلف الدول والإمارات و الذين سيقومون بزيارة الإمارة لتعريفهم بأهم الأنشطة التي تقيمها وتنظمها عجمان خلال العام .

 

 

وقال سعادة فيصل النعيمي مدير دائرة التنمية السياحية في عجمان إن مشاركة الدائرة في معرض بورصة برلين للسياحة والسفر تأتي ضمن استراتيجياتها الهادفة إلى الترويج للسياحة بجميع أنواعها في المعارض العالمية السياحية المهمة .

 

 

وأشار إلى أنه تم خلال المعرض تنظيم لقاءات واجتماعات متعددة مع المستثمرين والشركات الرائدة في مجال السياحة والسفر للتعريف بالمنتجات والخدمات والوجهات السياحية والمقومات السياحية التي تمتلكها عجمان والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال .

 

 

وحول الهدف من توقيع الاتفاقيات الثلاث قال النعيمي: " تسعي الدائرة من خلال الاتفاقيات التي وقعت مع كبرى الشركات السياحية إلى تعزيز أطر التعاون للترويج لوجهات عجمان السياحية والعمل على رفع أعداد السياح القادمين إلى الإمارة من الدول الأوروبية خاصة من ألمانيا تماشيا مع النمو الذي تشهده الوجهات السياحية الرئيسية في الإمارات إضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التسويقية المشتركة وحملات الترويج السياحية والرحلات التعريفية للإمارة ".

 

 

 

وأشار إلى أن دائرة التنمية السياحية قامت بتصميم جناحها بما يتواءم مع رؤية الإمارة السياحية ليعبر عن الهوية السياحية والتراثية للإمارة منوها إلى أنه تم ادخال عناصر التراث الوطني والعمراني الذي تتمتع به عجمان عن طريق استخدام الصور والشعارات الرسمية لرؤية الدائرة ورؤية الإمارة لعام 2021 لتقديم تصور واضح عن المقومات السياحية والطبيعية والثقافية لعجمان لزوار الجناح.

 

 

ونوه فيصل النعيمي إلى أن جناح الدائرة ضم قسما للعرض والاستقبال وركنا لعقد الاجتماعات والضيافة إلى جانب شاشات عرض أفلام عن السياحة والتراث الوطني لدولة الإمارات عامة وعجمان خاصة وملصقات عن الوجهات والأنماط السياحية وصور عن المقومات السياحية لإمارة عجمان.

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