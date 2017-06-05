فنادق أبوظبي تسجل 1.6 مليون نزيل خلال 4 أشهر

كشفت إحصاءات حديثة صادرة عن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة عن تسجيل الإمارة 1.6 مليون نزيل فندقي منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أبريل بنسبة نمو قدرها 7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016.

ووفقاً للتقرير الشهري الذي نشرته هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة سجل شهر أبريل زيادة في عدد زوار فنادق الإمارة بنسبة 15 بالمائة وهو ما يستكمل الأداء القوي المحقق خلال الربع الأول من العام ويتزامن مع النمو المحقق في أبرز الأسواق الدولية وهي الصين والهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا والمملكة العربية السعودية.

كما أظهر شهر أبريل زيادة ملحوظة في عدد نزلاء الفنادق المحليين والذي بلغ 130 ألف نزيل.