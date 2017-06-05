فنادق أبوظبي تسجل 1.6 مليون نزيل خلال 4 أشهر

كشفت إحصاءات حديثة صادرة عن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة عن تسجيل الإمارة 1.6 مليون نزيل فندقي منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أبريل بنسبة نمو قدرها 7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016.
ووفقاً للتقرير الشهري الذي نشرته هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة سجل شهر أبريل زيادة في عدد زوار فنادق الإمارة بنسبة 15 بالمائة وهو ما يستكمل الأداء القوي المحقق خلال الربع الأول من العام ويتزامن مع النمو المحقق في أبرز الأسواق الدولية وهي الصين والهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا والمملكة العربية السعودية.
كما أظهر شهر أبريل زيادة ملحوظة في عدد نزلاء الفنادق المحليين والذي بلغ 130 ألف نزيل.
وحسب وكالة أنباء الإمارات، ذكر سعادة سيف سعيد غباش مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة إن الهيئة تواصل جهودها الرامية لحفز الاهتمام بالإمارة مشيراً إلى أنه ما يشجع على المضي قدماً هو النتائج المذهلة التي تم تحقيقها مؤخراً على صعيد عدد نزلاء الفنادق، ومن المتوقع جذب اهتمام المزيد من الأفراد لاستكشاف روعة الإمارة مع توسيع نطاق البرامج الخاصة بالفعاليات التي تقام على مدار العام وتطوير معالم جذب سياحي عائلية وثقافية جديدة.
وأشار إلى أن القمة الثقافية 2017 جمعت خلال دورتها الأولى في أبريل الماضي نخبة قادة قطاعات الفن والإعلام والسياسة الثقافية من 80 دولة فيما استقطب معرض أبوظبي الدولي للكتاب ما يزيد على 300 ألف زائر.
وأضاف أن جامع الشيخ زايد الكبير ساهم بدوره في ترسيخ المكانة الدولية المتنامية لأبوظبي حيث صنفه المسافرون في المرتبة الثانية بين الوجهات السياحية المفضلة في الإمارة للسنة الثانية على التوالي بحسب الموقع الإلكتروني لحجز وتخطيط رحلات السفر "تريب أدفايزر".
ووفقاً لإحصاءات حديثة صادرة عن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة حافظت الصين على مكانتها كأكبر سوق خارجية مصدرة للسياح حيث سجلت/ 131253 /نزيلاً فندقياً حتى نهاية شهر أبريل الماضي تلتها الهند التي سجلت/ 104436 /نزيلاً والمملكة المتحدة التي سجلت/ 86529 /نزيلاً.
وارتفع عدد نزلاء الفنادق القادمين من الصين منذ إصدار الإجراءات الأخيرة لتبسيط منح تأشيرات الدخول لزوار الإمارة القادمين من الصين والذين بات بإمكانهم الحصول على التأشيرة عند وصولهم إلى مطار أبوظبي الدولي أو أي نقاط دخول أخرى في دولة الإمارات.
كما ساهمت الوفود التي قادتها هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بالتعاون مع مكاتبها الخارجية في تعزيز نطاق حملة الترويج السياحي "حكاية استثنائية" عبر إقامة سلسلة من المعارض الإقليمية والدولية مؤخراً والتي تضمنت تنظيم زيارات إلى المملكة العربية السعودية والصين وألمانيا وجنوب أفريقيا.
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