"إعمار" تطلق الجولات الافتراضية البانورامية لفنادقها في دبي

في سبق تقني جديد، أطلقت "مجموعة إعمار للضيافة"، التابعة لشركة "إعمار العقارية"، الجولات البانورامية الافتراضية بزاوية 360 درجة لفنادقها في دبي.

تمتاز الصور ومقاطع الفيديو المستخدمة في الجولات الافتراضية عبر الإنترنت بوضوحها ودقتها العالية، وتقدم للزوار إمكانية اختبار التجربة القيّمة التي يوفرها جميع فنادق "مجموعة إعمار للضيافة"، واستكشاف مختلف عناصرها والمزايا المتنوعة التي تقدمها مما يتيح للضيوف اختيار الوجهة المناسبة لهم بناءً على معلومات دقيقة، سواء كان ذلك بغرض الإقامة في الفندق أو لزيارة المطاعم والردهات الاجتماعية أو التمتع بتجربة علاجية مميزة في منتجعات السبا الصحية.

ووفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس، تغطي الجولات الافتراضية الوجهات المنضوية تحت مظلة العلامة التجارية الفاخرة "العنوان للفنادق والمنتجعات" وشققها الفندقية؛ و"فيدا للفنادق والمنتجعات" للفنادق والشقق الفندقية الراقية؛ إضافة إلى "روڤ للفنادق"، العلامة التجارية العصرية الجديدة للفنادق والشقق الفندقية.

بهذه المناسبة قال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة إعمار للضيافة": "تمثل هذه الخطوة امتداداً لجهودنا الرامية إلى إثراء تجربة الضيوف على كافة المستويات، وتعريفهم بمختلف العروض والمزايا العصرية التي تحفل بها فنادقنا، ليتمكنوا من اختيار الوجهة المناسبة لإقامتهم بناء على معلومات دقيقة وصور فائقة الدقة، من أي مكان في العالم. ونحن مستمرون في استكشاف فرص جديدة لتعزيز التقنيات وخدمات الاتصال المتاحة لضيوفنا، انطلاقاً من التزامنا بتقديم تجربة متكاملة وقيّمة تلبي احتياجاتهم على كافة المستويات".

وتأخذ هذه الجولات الزوار في رحلة يتعرفون فيها على الملامح المعمارية والهندسية الاستثنائية التي تمتاز بها وجهات "العنوان للفنادق والمنتجعات" بما في ذلك "العنوان بوليفارد" و"العنوان مرسى دبي" و"العنوان دبي مول" و"العنوان مونتجمري" و"بالاس وسط المدينة". كما يمكن أيضاً التعرف على الأجواء الراقية لفنادق "فيدا وسط المدينة" و"منزل وسط المدينة"، إضافة إلى فنادق "روڤ" الثلاثة التي تمتاز بمواقعها الحيوية في المدينة وتشمل "روڤ وسط المدينة" و"روڤ سيتي سنتر" و"روڤ المدينة الطبية".

ويمكن التمتع بهذه الجولات من خلال زيارة المواقع الإلكترونية للعلامات التجارية الثلاث: www.addresshotels.com وwww.vidahotels.com وwww.rovehotels.com. ويمكن الانتقال إلى كل فندق من خلال الصفحة الرئيسية الخاصة به في الموقع.

وتم إعداد كل جولة من خلال التقاط الصور والفيديوهات البانورامية التي تتيح للزوار التعرف على أدق تفاصيل كل فندق، بما في ذلك التصميم الخارجي والديكورات الداخلية سواء في المداخل أو المطاعم والردهات الاجتماعية ومراكز السبا الصحية وغرف الاجتماعات وقاعات الاحتفالات، وصولاً إلى الغرف والأجنحة والمرافق التي يقدمها كل فندق لضيوفه.

ويمثل إطلاق الجولات الافتراضية جزءاً من استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها "مجموعة إعمار للضيافة" عبر سلسلة من المبادرات المبتكرة، بهدف تمكين الزوار من التعرف على فنادق المجموعة والقيمة الكبيرة التي تضمنها للضيوف على كافة المستويات، علاوة على إمكانية إجراء الحجوزات مباشرة عبر الموقع الإلكتروني.



ويمكن اختبار الجولات الافتراضية باستخدام الهواتف الذكية عبر التطبيقات الجديدة المتخصصة التي أطلقتها "مجموعة إعمار للضيافة". وفي خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى القطاع، تم تطوير هذه التطبيقات من قبل Go Find It Technologies SA لتعزيز التجربة الرقمية المتاحة للضيوف في "العنوان للفنادق والمنتجعات" و"بالاس وسط المدينة" و"فيدا للفنادق والمنتجعات" و"منزل وسط المدينة" و"روڤ وسط المدينة".

وتتوفر تطبيقات "العنوان للفنادق والمنتجعات " وفيدا للفنادق والمنتجعات" و"بالاس وسط المدينة" و"منزل وسط المدينة" حالياً للتنزيل على الأجهزة الذكية، على أن يصبح تطبيق "روڤ للفنادق" متوفراً للتنزيل في المستقبل القريب.