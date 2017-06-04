مشروع شقق أنانتارا النخلة في دبي يطلق خطة شراء مرنة لخمس سنوات

أعلنت شركة "سيفن تايدز" العقارية المتخصصة في تطوير المشاريع السكنية والفندقية الفاخرة، عن إطلاق خطة دفع جديدة مدتها خمس سنوات ضمن مشروع شقق أنانتارا النخلة في دبي. حيث يمكن للمشترين المحتملين شراء العقارات الجاهزة في هذا المشروع الفاخر بعد دفع 20٪ فقط من إجمالي سعر البيع بالإضافة إلى 5٪ أيضاً كل ثلاثة أشهر وذلك بعد 12 شهراً من تاريخ اتفاق الحجز المبدئي.

وتوجد حالياً 160 وحدة سكنية متبقية فقط من الشقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين من أصل 449 وحدة. وتتراوح مساحة الشقة بغرفة نوم واحدة من 1,156 قدم مربع إلى 1,560 قدم مربع بأسعار تبدأ من 2,730,000 درهم، فيما تتراوح أسعار الشقق بغرفتي نوم من 1,774 قدم مربع إلى 2,248 قدم مربع بأسعار تبدأ من 3,990,000 درهم.

وبهذه المناسبة قال عبدالله بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة "سيفن تايدز": "إنها فرصة ممتازة للراغبين بامتلاك عقار في مشروع منتجع أنانتارا النخلة الذي يستوحي أسلوبه الترفيهي من الطراز التايلاندي".