مشروع شقق أنانتارا النخلة في دبي يطلق خطة شراء مرنة لخمس سنوات

أعلنت شركة "سيفن تايدز" العقارية المتخصصة في تطوير المشاريع السكنية والفندقية الفاخرة، عن إطلاق خطة دفع جديدة مدتها خمس سنوات ضمن مشروع شقق أنانتارا النخلة في دبي. حيث يمكن للمشترين المحتملين شراء العقارات الجاهزة في هذا المشروع الفاخر بعد دفع 20٪ فقط من إجمالي سعر البيع بالإضافة إلى 5٪ أيضاً كل ثلاثة أشهر وذلك بعد 12 شهراً من تاريخ اتفاق الحجز المبدئي.
وتوجد حالياً 160 وحدة سكنية متبقية فقط من الشقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين من أصل 449 وحدة. وتتراوح مساحة الشقة بغرفة نوم واحدة من 1,156 قدم مربع إلى 1,560 قدم مربع بأسعار تبدأ من 2,730,000 درهم، فيما تتراوح أسعار الشقق بغرفتي نوم من 1,774 قدم مربع إلى 2,248 قدم مربع بأسعار تبدأ من 3,990,000 درهم.
وبهذه المناسبة قال عبدالله بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة "سيفن تايدز": "إنها فرصة ممتازة للراغبين بامتلاك عقار في مشروع منتجع أنانتارا النخلة الذي يستوحي أسلوبه الترفيهي من الطراز التايلاندي".
وأضاف بالقول: "تعتبر هذه الشقق خياراً مثالياً لقضاء العطلة أو كمنزل ثانٍ حيث يمكن للمقيمين الاستفادة من المرافق ووسائل الراحة داخل المنتجع بعيداً عن صخب المدينة. ويمكننا أيضاً أن نقدم استراتيجية طويلة الأمد من أجل التأجير أو إضافة الشقة إلى خطة إدارة التأجير الفندقي، حيث تصبح الوحدة السكنية ضمن محفظة الخيارات المتاحة في الفندق بحيث تتم إدارة المبيعات من قبل فريق حجوزات الفندق".
وتتميز هذه الشقق بمفروشاتها ذات الجودة العالية والأرضيات الخشبية ونظام "أوبوس" لإدارة المنازل الذكية، ونظام التحكم المنفصل لتكييف الهواء وتلفزيون إل سي دي، وتضم غرف نوم الرئيسية حماماً داخلياً مع سرير كبير، فيما تضم غرفة النوم الثانية حماماً داخلياً مع سرير مزدوج، وذلك بالإضافة إلى خزائن الملابس الكبيرة والمطابخ المجهزة والشرفات الواسعة المطلة على مناظر خلابة بما فيها مياه الخليج العربي وفندق أتلانتس وبرج العرب والنخلة ومع مساحة تراس ممتدة.
وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، تشمل المرافق ووسائل الراحة المتاحة سبعة خيارات لتناول الطعام في المنتجع، وإمكانية الوصول إلى سبا أنانتارا والمرافق الترفيهية المشتركة مثل الصالة الرياضية، وأحواض السباحة التي يمكن التحكم بدرجة حرارتها علاوة على ملاعب التنس وأنشطة الرياضات المائية ونادي الأطفال، بالإضافة إلى العديد من الخدمات مثل التدبير المنزلي، وتناول الطعام في الغرفة، وخدمة غسيل الملابس، ورعاية الأطفال.
وقال بن سليم: "إن هذه الشقق جاهزة ويمكن للناس أن ينتقلوا إليها فوراً بعد الدفعة الأولى والتمتع بها والبدء بسداد الدفعات المنتظمة بعد 12 شهراً".المزيد من أخبار الإمارات
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