8 قطط تنضم لفريق عمل فنادق ومنتجعات جنة في أبوظبي﻿

ضمت مجموعة فنادق ومنتجعات جنة، ثمانية قطط أنيقة إلى مكتبها الرئيسي بمدينة خليفة في أبوظبي، لتهيئ جوا وديا يسهم في زيادة إنتاجية العاملين .

وصرح نعمة عماد درويش، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات جنة: "تعكس الدراسات العلمية الحديثة إيجابية تربية الحيوانات الأليفة في المكاتب حيث تؤثر بشكل إيجابي في الجو العام و تقلل من التوتر بشكل ملحوظ خاصة عند العمل لساعات طويلة "

وأضاف قائلا "يسعدنا الترحيب بهذه القطط كجزء أساسي في عائلة مجموعة فنادق و منتجعات جنة". وتشجع فنادق و منتجعات جنة، كونها العلامة التجارية الأولى التي تضم حيوانات أليفة الى مكاتبها، العلامات التجارية و الشركات الأخرى على أن تحذو حذوها بهدف تهييئ بيئة ودية و تقليل التوتر و السلبية.اثناء العمل .

جدير بالذكر أنه تم انشاء هذه المجموعة في صحراء ليوا بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتأسست جنة وفقا لأسس روح الضيافة البدوية الأصيلة مع بنية تحتية رائدة في مجال الابتكار والابداع، وتتسم بالخدمة المميزة وأصالة الضيافة العصرية ونتيجة لذلك أصبحت جنة أحدي أهم الشركات في إدارة الفنادق والمنتجعات الفخمة وأسرعها نمواً بدولة الامارات.

وتقدم مجموعة جنة حلولا ريادية وبرامج تكنولوجية متطورة لخدمات إدارة الفنادق بكل فاعلية لضمان وصول العقارات الفندقية المدارة تحت مسمى العلامة التجارية جنة ، إلى أعلى مستويات الخدمة الراقية في قطاع الضيافة والسياحة العصرية.

وتدير جنة (أجنحة القرم الشرقي) الفاخر على شاطيء القرم في أبوظبي و فندق جنة برج السراب ذو الخمس بمنطقة الميناء الحيوية و جنة بلايس ابوظبي للشقق الفندقية قرب مركز الوحدة مول التجاري , كما تدير فندق جنة بلايس دبي مارينا وفندق اجنحة مارينا باي في دبي وتعتزم الاعلان عن ادارة مشروعات فندقية راقية في ابوظبي ودبي خلال عام 2016 .





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