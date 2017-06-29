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سياحة وفنادق

شيراتون مول الإمارات يطرح عروض فصل الصيف

أريبيان بزنس
الخميس، 29 يونيو 2017
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شيراتون مول الإمارات يطرح عروض فصل الصيف

طرحت ماريوت العالمية عرضًا مميزًا يشمل نحو 200 فندق تابع لـ 17 علامة تابعة لها في عدد من أهم الوجهات ضمن 30 بلدًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
يتضمن العرض تقديم خصومات تصل لـ 30% على الإقامة في فنادقها. وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، سيحظى الضيوف عند الحجز  من مايو  لغاية 31 أغسطس من هذا العام للإقامة لغاية 9 سبتمبر 2017 بتخفيض 20% كأفضل عرض وخصم 30% على الطعام والمشروبات المرطبة في المطاعم والمقاهي المشاركة، فيما يحصل أعضاء برنامج ولاء النزلاء على خصم 30% إضافي كأفضل عرض بالإضافة لقسيمة تشتمل تخفيضًا بنسبة 30% على الزيارة المقبلة صالحة للإقامة من 10 سبتمبر لغاية 31 ديسمبر.
ولأعضاء برنامج ستاروود، يسري هذا العرض في فنادق "ألوفت"، وفنادق "دبليو"، و"فور بوينتس®" من شيراتون، و"لو ميريديان"، و"لكجري كوليكشن®"، وفنادق ومنتجعات "شيراتون"، وفنادق ومنتجعات"سانت ريجيس"، وفنادق ومنتجعات "ويستن" المشاركة ضمن برنامج ضيف ستاروود المفضل.

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