غيتس هوسبيتاليتي تتوسع في الإمارات

حققت شركة "غيتس هوسبيتاليتي" المختصة في مجال الضيافة والسياحة رقمًا قياسيًا باستقبال أكثر من 1000 زبون يوميًا وذلك بالتزامن مع افتتاح مطعم جديد تابع للمجموعة تحت اسم "فيا فينيتو" في بوليفارد داون تاون دبي.

ووفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس يعتقد نعيم معدد، الرئيس التنفيذي لشركة غيتس هوسبيتاليتي أن تحقيق النجاح في الوقت الحاضر ومستقبلًا يجب أن يرتكز على وضع مفهوم القيمة فوق المال، مع توجه السوق في دبي نحو العلامات المحلية. وحول هذا، قال معدد: "كان آخر مشاريعنا افتتاح مطعم فيا فينيتو بالقرب من برج خليفة وبذلك يصبح لدينا ثمانية أفرع في الإمارة. نحن الآن قادرون على تقديم خدمات لأكثر من 1000 زبون يوميًا، وهو إنجاز استطعنا تحقيقه خلال السنوات الخمس الماضية في ظل متطلبات السوق الصعبة".

وتابع: "نحرص عند تقديم مفهوم جديد على وضع القيمة فوق المال، وبرأينا لقد ولّى وقت إطلاق علامة ما لمطعم مع إدخال عامل إبهار من الخارج بهدف الوصول للنجاح، إن مشاريعنا تقوم إما على تقديم مفهوم محلي أو افتتاح مطعم صغير يتمتع بشعبية كبيرة في السوق الخاص به".

وتُظهر الإحصاءات التي أجرتها غيس هوسبيتاليتي أن سكان دولة الإمارات يساهمون في تنمية 80% من الأعمال التجارية سنويًا.

وأضاف معدد: "يقف عادة موضوع التكلفة أمام سكان دبي والقادمين من أنحاء الإمارات الذين يرغبون بارتياد المطاعم مرتين أو ثلاثة في الأسبوع، لذلك نحن نفخر بتقديم أفضل الخدمات بأسعار معقولة".

وأضاف: "بالطبع هناك مناسبات خاصة يُنفق فيها الناس بشكل أكبر من المعتاد ونحن جاهزون لتوفير كافة الخدمات المتعلقة بالمناسبات مع الأخذ بعين الاعتبار تلبية متطلبات السوق المحلي".

وكان أكثر مشاريع غيتس للضيافة نجاحًا مطعم "ريفورم سوشال آند غريل"، المطعم العائلي الشهير في منطقة البحيرات في دبي، والذي تبعه مطعم "ألترا برازري"، و"بلاك لايون"، و"فولي من نك آند سكوت"، و"بابليك"، و"بيسترو دي آرتز".





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