إصدار إنذار قضائي ضد مالك فندق فايسروي نخلة جميرا

أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي حكماً قضائياً تمنع بموجبه مالك فندق فايسروي نخلة جميرا من اتخاذ أي إجراءات أخرى لمنع مجموعة فايسروي للفنادق والمنتجعات (فايسروي) من ممارسة حقها الحصري في إدارة وتشغيل الفندق.

وكانت مجموعة فايسروي قد تقدمت بدعوى قضائية إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي بعد قيام مالك الفندق باتخاذ عدد من الإجراءات بحقها يوم الإثنين 19 يونيو، عند الإعلان المزعوم عن تولي "فايف القابضة للفنادق والمنتجعات"، وهي شركة تابعة لمالك الفندق، إدارة الفندق، واتخاذها بعض الإجراءات لإزالة العلامة التجارية فايسروي من الفندق. وقد خالفت إجراءات المالك الخاطئة في ذلك الوقت اتفاقية إدارة الفندق الحالية. وتعمل مجموعة فايسروي حالياً على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان امتثال مالك الفندق للحكم القضائي وبنود اتفاقية إدارة الفندق.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال بيل والش، الرئيس التنفيذي لمجموعة فايسروي للفنادق والمنتجعات:"خلافاً للبيانات الصادرة عن صاحب الفندق وبعض التقارير الإعلامية اللاحقة، كانت ولا تزال مجموعة فايسروي المشغل القانوني لفندق فايسروي نخلة جميرا."

"كما ينص الحكم القضائي على إعادة إسم فايسروي وجميع اللافتات والعلامة التجارية إلى الفندق، إضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى. وتبقى أولويتنا العمل مع زملائنا المتميزين في الفندق لضمان استمرارية الخدمة وتقديم أفضل تجربة لنزلاء الفندق تماشياً مع إيديولوجية مجموعة فايسروي. وسنواصل العمل مع فريقنا القانوني لضمان تحقيق ذلك."

وأضاف: "نحن نفخر بإسهاماتنا في تعزيز مشهد قطاع الضيافة الحيوي في إمارة دبي من خلال افتتاح فندق فايسروي نخلة جميرا في 31 مارس 2017. ونؤكد التزامنا بدعم طموحات رؤية دبي الرامية لتجسيد مكانتها وجهة سياحية رائدة، وسنعمل بكل عزم على مواجهة أيه محاولات قد تهدد هذا الالتزام. "

وكانت مجموعة فايسروي للفنادق والمنتجعات قد وقعت في العام 2013 اتفاقية طويلة الأجل لإدارة الفندق تقوم بموجبها بتشغيل فندق فايسروي بالم جميرا الذي تم افتتاحه رسمياً في 31 مارس 2017.





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