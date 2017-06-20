إطعام لحوم الكلاب للسياح في بالي، 70 ألف تذبح سنويا

كشف تحقيق تلفزيوني لشبكة ا ب سي الاسترالية أن قرابة 70 ألف كلب تذبح لتجارة اللحم في بالي ويتناولها السياح على أنها لحوم مختلفة، وتنشط تجارة لحوم الكلاب في بالي وهي وجهة رئيسية أمام السياح الاستراليين حيث يزورها أكثر من مليون استرالي سنويا.

وأثار التحقيق مخاوف من السموم- مثل السيانيد cyanide الذي قد يتسبب بتلف الأعصاب أو الأعضاء في الجسم البشري - التي تستخدم لقتل الكلاب والطرق الوحشية الأخرى التي تتبع لقتلها قبل ذبحها وتقديم لحمها للسياح .