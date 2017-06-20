إطعام لحوم الكلاب للسياح في بالي، 70 ألف تذبح سنويا

كشف تحقيق تلفزيوني لشبكة ا ب سي الاسترالية أن قرابة 70 ألف كلب تذبح لتجارة اللحم في بالي ويتناولها السياح على أنها لحوم مختلفة، وتنشط تجارة لحوم الكلاب في بالي وهي وجهة رئيسية أمام السياح الاستراليين حيث يزورها أكثر من مليون استرالي سنويا.
وأثار التحقيق مخاوف من السموم- مثل السيانيد cyanide الذي قد يتسبب بتلف الأعصاب أو الأعضاء في الجسم البشري - التي تستخدم لقتل الكلاب والطرق الوحشية الأخرى التي تتبع لقتلها قبل ذبحها وتقديم لحمها للسياح .
ولفتت لين وايت رئيس جمعية للرفق بالحيوانات في استراليا، انيمالز استراليا، إلى أن تجارة لحم الكلام ليست ممنوعة في بالي لكن إطعام لحم مسمم ينتهك القانون وكذلك قتل الحيوانات بوحشية. وتؤكد قائلة إن انتهاك قوانين الرفق يالحيوانات وقوانين سلامة الغذاء هي أمور غير قانونية.
وكشف التحقيق عن أدلة أن الكلاب يجري ضربها حتى الموت أو خنقها أو تسميمها لتقديم لحمها للاستهلاك البشري، وأكدت وايت أن لحوم الكلاب تجد طريقها إلى أطعمة السياح في بالي.
وتواصل التحقيق التلفزيوني طوال 4 أشهر بعد أن انتحل أحد أفرد جمعية حيوانات استرالي هوية مقدم برنامج وثائقي عن فنون الطعام في بالي.
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