إطلاق التأشيرة الإلكترونية العمانية للزوار من كل دول العالم

إطلقت أمس التأشيرة الإلكترونية العمانية للزوار من كل دول العالم ليحصل الزائر خلال 5 دقائق ولقاء 20 ريال عماني على التأشيرة في صندوق بريده الإلكتروني بحسب ما نقلته الصحف العمانية (رابط بوابة التأشيرة هنا).



ودشنت شرطة عمان السلطانية التأشيرة الإلكترونية العمانية تحت رعاية معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية وبحضور معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك وعدد من أصحاب المعالي والمكرمين وأصحاب السعادة وكبار ضباط شرطة عمان السلطانية وقوات السلطان المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى.

وأشار معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية إلى إن تسهيل وتطوير التأشيرات تشمل العالم كله مؤكدًا أهمية استخدام نظام التأشيرات في الحفاظ على سلامة القادمين والمغادرين وللتسهيل على من يأتي للسلطنة سواء للسياحة أو العمل أو الاستثمار أو للخدمات الأخرى بدون إجراءات معقدة، وأضاف معاليه في تصريحٍ صحفي أن تدشين التأشيرة الإلكترونية العمانية ستفتح آفاقًا للتحول الإلكتروني والأنظمة الرقمية وهي مقدمة للأجيال القادمة مؤكدًا أن السلطنة تعد من أوائل الدول التي تسعى دائمًا لاستخدم الآليات الجديدة في التقنية، وفي السياق ذاته قال معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة إن من أهم مقومات القطاع السياحي هي سهولة الوصول إلى البلد المقصود من خلال التأشيرات مبينًا على

أن تدشين التأشيرة الإلكترونية العمانية تعد نقلة نوعية ستعطي دفعة قوية في الحصول على التأشيرة بكل سهولة ويسر.