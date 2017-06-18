"إعمار للضيافة" تفتتح فندق روڤ المركز التجاري في دبي

افتتحت "روڤ للفنادق"، العلامة التجارية العصرية التابعة لـ "مجموعة إعمار للضيافة"، أحدث فنادقها في دبي، والذي تركز من خلاله على قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والذي يشهد نمواً متسارعاً في دبي.

وتواصل العلامة التجارية الفندقية، التي نشأت وانطلقت محلياً من دبي، في تقديم قيمة كبيرة للضيوف من رجال الأعمال والسياح على حد سواء. ويمثل "روڤ المركز التجاري" أحدث العقارات التي يتم تشغيلها ضمن محفظة "روڤ للفنادق" في أعقاب افتتاح كل من "روڤ وسط مدينة دبي" و"روڤ سيتي سنتر" و"روڤ المدينة الطبية"، والتي تحقق جميعها معدلات إشغال عالية.

ويجري العمل في الوقت الحالي على تطوير ستة فنادق أخرى تتميز بدورها بمواقعها الاستراتيجية في المدينة، لتلبي احتياجات الزوار المتوافدين إلى دبي من كافة أنحاء العالم، والذين يتطلعون إلى التمتع بتجربة ضيافة عصرية تمتاز في الوقت ذاته بالقيمة الكبيرة. وبذلك، سيرتفع عدد غرف "روڤ للفنادق"، التي يتم تطويرها كمشروع مشترك بين "إعمار العقارية" و"مِراس القابضة"، إلى أكثر من 3700 غرفة بحلول عام 2020.

وكما يوحي اسم الفندق الجديد، فإن أبرز مزايا "روڤ المركز التجاري" هي الموقع الحيوي على مقربة من "مركز دبي التجاري العالمي" الذي يشهد العديد من الفعاليات البارزة على مدار السنة. ويبعد الفندق 10 دقائق فقط عن مطار دبي الدولي، وهو قريب أيضاً من مركز دبي المالي العالمي، ليكون موقعه حيوياً على تقاطع أهم مركزين تجاريين للمدينة، سواء التقليدي في بر دبي، أو المناطق الجديدة التي أصبحت خلال فترة قصيرة وجهة رئيسية للأعمال في المدينة.

ووفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يقدم "روڤ المركز التجاري"، الذي يضم 270 غرفة، تجربة إقامة عصرية تحفل بالتصاميم المميزة وتخاطب المسافرين ورجال الأعمال الذين يقدّرون القيمة الفعلية في الإقامة الفندقية. كما يلاقي الفندق أيضاً تطلعات الزوار الراغبين بالتعرف على أهم وجهات السياحة والتسوق والطعام والترفيه في المدينة، مثل "وسط مدينة دبي" و"سيتي ووك" إضافة إلى أحياء السطوة/الجافلية والكرامة.

بهذه المناسبة قال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة إعمار للضيافة": "تساهم ’روڤ للفنادق‘ في تلبية الطلب الواضح في القطاع على توفر تجارب ضيافة عصرية تضمن قيمة فعلية للزوار من رجال الأعمال على حد سواء. ونواصل العمل على تطوير فنادق في مواقع مركزية يسهل التنقل منها في أرجاء المدينة عبر المترو ووسائل المواصلات العامة، إضافة إلى تزويد هذه الفنادق بأحدث خدمات الاتصال والمرافق التي تغطي احتياجات الضيوف".

وأضاف هارنيش: "في ضوء النمو الكبير الذي يحققه قطاع المعارض والمؤتمرات في دبي، ولا سيما خلال هذه المرحلة التي تتواصل فيها الاستعدادات لاستضافة معرض إكسبو دبي 2020، تبرز الحاجة لتلبية احتياجات أعداد متزايدة من الزوار الذين يتطلعون إلى تجربة إقامة مميزة تحقق لهم قيمة عالية في الوقت ذاته. ولا شك بأن فندق ’روڤ المركز التجاري‘ مؤهل لاستقبال الضيوف القادمين لغرض الأعمال أو السياحة، مقدماً لهم مختلف المزايا التي تنفرد بها ’روڤ للفنادق‘ من خلال الإقامة في فندق يوفر لهم الخدمات المميزة والتقنيات الحديثة، وفي موقع حيوي بقلب المدينة".

وكما هو الحال في جميع مشاريع "روڤ للفنادق"، ينفرد "روڤ المركز التجاري" بتصميمه الخاص، حيث تروي الأعمال الفنية التي تزين أرجاءه حكايات فريدة تشجع الضيوف على التقاط الصور ومشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويضم الفندق 270 غرفة، 30 بالمئة منها متصلة ببعضها البعض، مما يجعلها مناسبة للعائلات. وتضم جميع الغرف تلفزيون 48 بوصة ومركز إعلامي ذكي لتكون كل غرفة مكاناً مثالياً للمسافرين من عشاق التكنولوجيا. كما تم تجهيز الغرف بخدمة الإنترنت المجانية (واي فاي)، والأسرة المريحة، بالإضافة إلى الأرائك التي يمكن تحويلها إلى أسرة لاستقبال الزائرين الإضافيين. وتضم كل غرفة أيضاً ثلاجة صغيرة، وخزانة حفظ كبيرة، وحماماً عصرياً.

يقدم "روڤ المركز التجاري" خدمات ذكية تناسب المسافر العصري، حيث يمكن للضيوف تسجيل المغادرة في وقت متأخر عند الساعة 2 ظهراً. ويتوفر أيضاً مركز اللياقة البدنية على مدار الساعة، وحوض السباحة والمنصة المحيطة به في أجواء هادئة. كما يضم الفندق مرفق الخدمة الذاتية لغسيل الملابس طيلة اليوم، ومتجر ضمن الفندق، وغرف لحفظ الأمتعة، وصناديق الأمانات، مما يضمن للزوار تجربة مريحة.

ويمكن لضيوف الفندق تناول وجباتهم أو طلبها من مطعم "ذا ديلي"، الذي يقدم أيضاً القهوة والأطعمة الصحية الخفيفة المستوحاة من أشهر المطابخ العالمية حتى وقت متأخر من الليل.

ويقدم "روڤ المركز التجاري" خيارات مميزة للفعاليات، بما في ذلك غرف الاجتماعات المزودة بأحدث تقنيات الاتصال. ويمكن للضيوف اختيار المكان المناسب لفعالياتهم أو الاتصالات الرقمية أو مناسبات التواصل، والتي يمكن حجزها بالساعة. وهنالك أيضاً منطقة مخصصة للقاءات الاجتماعية، مع خيارات متنوعة لوجبات الغداء والطلبات السريعة، إضافة إلى تقديم الشاي والقهوة والماء مجاناً.

وتخاطب "روڤ للفنادق" المسافرين العصريين اللذين يجوبون العالم بحرية، وتقدم لهم تجربة يتعرفون من خلالها على المدينة، كما تلبي احتياجات الضيوف المسافرين لأغراض العمل أو السياحة.