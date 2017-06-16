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سياحة وفنادق

152 ألف سعودي أنفقوا 1.74 مليار ريال في بريطانيا العام الماضي

أريبيان بزنس
الجمعة، 16 يونيو 2017
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152 ألف سعودي أنفقوا 1.74 مليار ريال في بريطانيا العام الماضي

أعلنت هيئة السياحة البريطانية أن عدد الزيارات السياحية من السعودية وحدها إلى المملكة المتحدة سجل رقماً قياسياً خلال 2016 إذ وصل إلى 152 ألف زيارة بزيادة 3 بالمئة مقارنة بالعام 2015 وبلغ إجمالي إنفاق السعوديين 360 مليون جنيه إسترليني (1.73 مليار ريال).

 

 

وقالت سوماثي راماناثان المدير العام الإقليمي للهيئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، وفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، إن عدد الزيارات من مجلس التعاون الخليجي إلى المملكة المتحدة بلغ 770 ألفاً خلال العام الماضي بزيادة قدرها 7 بالمئة مقارنة بالعام السابق 2015، وبلغ إجمالي إنفاق السياح والزائرين في ذلك العام 1.43 مليار جنيه إسترليني.

 

وأضافت "إننا سعداء بجمع هذا الحضور المهم من شركائنا البارزين من وسائل الإعلام ورواد صناعة السياحة، والتي شكلت بنظرنا احتفالية خاصة بالأوقات الرائعة التي يقضيها السياح في ربوع بريطانيا الساحرة، وفي الوقت نفسه كانت مناسبة ممتعة جسّدت الأجواء العائلية الودودة التي يمتازُ بها شهر رمضان المبارك".

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