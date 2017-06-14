إتفاقية إدارة فندق جديد من "العنوان" في مكة المكرمة﻿ من إعمار للضيافة وجبل عمر للتطوير

أعلنت "شركة جبل عمر للتطوير" اليوم عن اختيارها للعلامة التجارية "العنوان للفنادق والمنتجعات" التابعة لـ "مجموعة إعمار للضيافة" لتشغيل مشروعها الفندقي الجديد في مدينة مكة المكرمة. وتمثل هذه الخطوة أيضاً الانطلاقة الأولى لمشاريع "العنوان للفنادق والمنتجعات" في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر افتتاح "العنوان مكة -جبل عمر" عام 2019، ويمتاز بموقعه على بعد أقل من 500 متر عن الحرم المكي الشريف، ويتألف من برج توأم بتصميم معماري وهندسي أنيق، وهو المبنى الأكثر ارتفاعاً ضمن المشروع الرئيسي. كما يعتبر البرج الواصل بين البرجين من الملامح العمرانية التي تثري الطابع البصري المميز للمشروع.

وتبلغ مساحة البناء الإجمالية لمشروع جبل عمر نحو 2 مليون متر مربع، ويضم وحدات سكنية وفنادق ومراكز تسوق ومرافق تجارية إضافة إلى المساجد والخدمات المتكاملة. وسيساهم "العنوان مكة -جبل عمر" في تلبية الطلب المتنامي على الإقامة الفاخرة في مكة، حيث ستتولى "العنوان للفنادق والمنتجعات" إدارة الغرف والأجنحة الفندقية، التي يبلغ عددها 1490، بما يشمل أيضاً الوحدات المتوفرة للتملك الحر، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.