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سياحة وفنادق

إتفاقية إدارة فندق جديد من "العنوان" في مكة المكرمة﻿ من إعمار للضيافة وجبل عمر للتطوير

أريبيان بزنس
الأربعاء، 14 يونيو 2017
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إتفاقية إدارة فندق جديد من "العنوان" في مكة المكرمة﻿ من إعمار للضيافة وجبل عمر للتطوير

أعلنت "شركة جبل عمر للتطوير" اليوم عن اختيارها للعلامة التجارية "العنوان للفنادق والمنتجعات" التابعة لـ "مجموعة إعمار للضيافة" لتشغيل مشروعها الفندقي الجديد في مدينة مكة المكرمة. وتمثل هذه الخطوة أيضاً الانطلاقة الأولى لمشاريع "العنوان للفنادق والمنتجعات" في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر افتتاح "العنوان مكة -جبل عمر" عام 2019، ويمتاز بموقعه على بعد أقل من 500 متر عن الحرم المكي الشريف، ويتألف من برج توأم بتصميم معماري وهندسي أنيق، وهو المبنى الأكثر ارتفاعاً ضمن المشروع الرئيسي. كما يعتبر البرج الواصل بين البرجين من الملامح العمرانية التي تثري الطابع البصري المميز للمشروع.

وتبلغ مساحة البناء الإجمالية لمشروع جبل عمر نحو 2 مليون متر مربع، ويضم وحدات سكنية وفنادق ومراكز تسوق ومرافق تجارية إضافة إلى المساجد والخدمات المتكاملة. وسيساهم "العنوان مكة -جبل عمر" في تلبية الطلب المتنامي على الإقامة الفاخرة في مكة، حيث ستتولى "العنوان للفنادق والمنتجعات" إدارة الغرف والأجنحة الفندقية، التي يبلغ عددها 1490، بما يشمل أيضاً الوحدات المتوفرة للتملك الحر، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

بهذه المناسبة قال ياسر بن فيصل الشريف الرئيس التنفيذي لشركة "جبل عمر": "يعد ’جبل عمر‘ أكبر مشاريعنا على الإطلاق، ويمتاز بموقعه في قلب مدينة مكة المكرمة، ويمثل رافداً لأهدافنا الرامية إلى تطوير البنى التحتية للمناطق المجاورة للحرم المكي الشريف وخدمة ضيوف بيت الله الحرام. وأردنا لمشروع ’العنوان  مكة -جبل عمر‘ أن يحمل علامة تجارية مميزة ليقدم خدمات ضيافة استثنائية. ولقد أثبتت ’العنوان للفنادق والمنتجعات‘ خبرتها في إدارة المشاريع العالمية الفاخرة متعددة الاستخدامات، ومن خلال اختيارنا لعلامة تجارية ذات حضور قوي في المنطقة، فإننا واثقون من قدرتنا على تزويد ضيوفنا بتجربة ضيافة تنسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تشجع على الترويج للتجارب الدينية والثقافية".

من جانبه قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية": "يشرفنا أن نشهد توسع ’العنوان للفنادق والمنتجعات‘ إلى المملكة العربية السعودية عبر هذا العقد الإداري الهام مع ’شركة جبل عمر للتطوير‘ ومن خلال مشروع ’العنوان مكة -جبل عمر‘ المجاور للحرم المكي الشريف. ونحن على ثقة بأن المشروع سيحظى باهتمام الزوار من كافة أنحاء العالم بفضل مزاياه القيّمة التي تشمل الموقع المركزي والخدمات المتكاملة التي تلبي احتياجات الضيوف على كافة المستويات".

بدوره قال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة إعمار للضيافة": "تعتبر المملكة العربية السعودية من أهم الوجهات التي نتطلع إلى تعزيز حضور علاماتنا التجارية فيها. ويمتاز مشروع ’جبل عمر‘ بتصميمه المعماري الفريد ومرافقه المتكاملة التي ستستقطب الزوار المتوافدين إلى مكة المكرمة للحج أو العمرة، إضافة إلى المزايا المتنوعة التي يقدمها للمستثمرين أيضاً. ونود أن نشكر ’شركة جبل عمر للتطوير‘ على منحنا فرصة إدارة هذا المشروع البارز من خلال علامتنا التجارية الفندقية الراقية ’العنوان للفنادق والمنتجعات‘، حيث تعبّر هذه الخطوة عن مدى ثقة الشركة بقدرة فريق عمل ’العنوان‘ على تقديم أفضل الخدمات للضيوف وتوفير باقة متكاملة من الخدمات".

وتم تصميم جميع عناصر الفندق بدقة كبيرة، ففي الوقت الذي تبلغ فيه مساحة الغرف الفندقية 40 متر مربع، تمتد الأجنحة على مساحة 59 متر مربع، في حين تصل مساحة الأجنحة الرئاسية إلى 390 متر مربع. وسيتم تخصيص أكثر من 3 آلاف متر مربع داخل الفندق لردهتين تضمان المقاهي والمتاجر، كما سيحتضن "العنوان مكة -جبل عمر" أيضاً مطعمين رئيسيين ومقاهٍ في المدخل و6 قاعات للاجتماعات ومركزين للأعمال إضافة إلى مركزين للياقة البدنية.

كما يضمن "العنوان مكة -جبل عمر" لضيوفه تسهيلات كبيرة للتنقل مع الافتتاح المرتقب لمحطة قطار الحرمين السريع الذي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة عبر جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وتشغل "مجموعة إعمار للضيافة" حالياً 10 فنادق و26 مشروعاً قيد التطوير من خلال علاماتها التجارية الثلاث "العنوان للفنادق والمنتجعات" و"فيدا للفنادق والمنتجعات" و"روڤ للفنادق".

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