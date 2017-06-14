تستقبل خيمة مجلس السفينة شهر رمضان بتقديم قائمة طعام خاصة تضم أشهى المأكولات العربية والأجنبية، وتجذب أجواء الخيمة الممتعة محبي الأطباق العربية في فندق جميرا بيتش هوتيل للاستمتاع بتجربة مميزة على الطريقة العربية الأصيلة، وتستقبل الخيمة ضيوفها بحفاة تشتهر بها فنادق جميرا للاستمتاع بسخاء الضيافة العربية الأصيلة.

يتزين المجلس بالألوان الجذابة والدافئة وتضم مناطق خاصة لتجمعات الشخصيات الهامة أو التجمعات الخاصة للأهالي و الأصدقاء.

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ويقدم البوفيه المازة الساخنة والباردة والسلطات واللحوم وأطباق المأكولات البحرية والحلويات العربية، ووقعت تجربة أريبيان بزنس على البوفيه الشهي والذي يبدأ موعد الإفطار يوميا عند غروب الشمس حتى الساعة 8:45 مساء بسعر 210 درهم للشخص الواحد، ويتم تقديم السحور من الساعة 9:00 مساء حتى الساعة 3:00 صباحا.