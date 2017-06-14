هل ترغب بشحن طرد بريدي بسرعة إلى بلد معين؟ أو تود شراء منتج من بلد ما بأق كلفة؟ يؤمن تطبيق AirWayBill الذي أطلقه الشاب السعودي خالد السحلي، وسيلة سهلة لتحقيق ذلك بطريقة مضمونة 100 بالمئة مع تأمين لذلك. يتيح التطبيق لك الحصول على قليل من المال في أسفارك من خلال توصيل طرد عبر التطبيق. يؤمن التطبيق حلا لمن يسعىللحصول على منتجات وأشياء يصعب الحصول عليها في بلد غقامته.



للشحن، كل ما يلزمك هو صورة للمادة التي تنوي شحنها بعد تنزيل التطبيق، وسيتقدم أحدهم لحمل المادة لجلبها لك أو لتوصيلها وتتحاور معه حول ذلك لتحديد مكان التسليم وموعده، وعند ذلك تقابل الشخص الناقل لاستلام المادة وتؤكد عملية التوصيل لتقوم بالدفع.

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للنقل، يمكنك البحث في المواد التي هناك طلب على شحنها إلى وجهتك القادمة، وترسل لمن يريد الشحن لترتيب استلامها وتوصيلها، وبعد السفر والوصول تقابل الشخص الذي سيستلم المادة وتؤكد حدوث عملية التسليم لتقبض كلفة التوصيل.



أما للشراء، فيمكنك طلب أي منتج في أي مكان في العالم، عليك بتحميل صورة المنتج الذي تود شراءه وشحنه لمدينتك، ولدى تقديم أحدهم عرض توصيله لك يمكنك التحاور معه حول ذلك لترتيب موعد ومكان التسليم، ثم تقابله لاستلام ما طلبته وتستلمه وتسدد له الكلفة .

وتحاور أريبيان بزنس مع الشريك المؤسِّس والعضو المنتدب في AirWayBill، ، ويقول السحلي إن اسم التطبيق يرمز لوثيقة الشحن الجوي المعروفة باسم اير واي بيل، وأن التطبيق الذي أطلق في شهر مارس الماضي يحل مسائل عديدة عليها طلب من المسافرين والأشخاص الذين يسعون للحصول على منتجات معينة أو توصيل طرود لمواد مختلفة مثل الأطعمة والحلويات وغير ذلك بدءاً من أحدث الأجهزة الإلكترونية حتى المواد الغذائية والأطعمة النادرة في بلد ما. انضم إلى التطبيق عشرات الآلاف ليشكلوا شبكة كبيرة في العديد من الدول التي يركز عليها التطبيق مثل دول في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.

وعن الجوانب القانونية واي متاعب يمكن أن تحصل، يؤكد السحلي إن التطبيق يلتزم بالقوانين النافذة في إسبانيا والتي تشدد على حماية الخصوصية وبيانات المشتركين حيث استفادت الشركة من استشارات أكبر شركات المحاماة لتأمين إطار عمل يكسب الثقة ويلبي الطلب بشفافية وجودة عالية. وتتبع الشركة نموذج عمل سليم يخوّلها الوفاء بتحقيق حاجة في السوق ليجمع بين 3 عناصر هي من يمكنه نقل المواد لقاء رسوم محددة يكسب منها، ومن يسعى لشحن طرد أو منتج ما ومن يريد استلام طرد ما.

روابط : airwaybill.com

(التطبيق لهواتف أندرويد)