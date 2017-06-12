أعلنت هيلتون اليوم أن منتجع هيلتون أبوظبي جزيرة ياس سيكون جزءا من مشروع تطوير جنوب جزيرة ياس الضخم البالغ تكلفته 12 مليار درهم والذي أعلنت عنه شركة ميرال، وذلك ضمن الجهود الرامية لتعزيز مكانة الجزيرة بين الوجهات الأكثر رواجا على الخارطة السياحية في العالم بحلول عام 2022.

وقال ب. ر. كيران، رئيس المحفظة في شركة ميرال: "يسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع هيلتون التي تمثل معلماً بارزاً آخر في رحلتنا نحو إنشاء جزيرة ياس كوجهة عالمية رائدة. سيقدم المنتجع العائلي العالمي الطراز للزائرين مرافق إقامة وترفيه من خمس نجوم، على مقربة من مناطق الجذب الفريدة والتجارب التي لا تنسى لجزيرة ياس."

من المخطط افتتاح منتجع هيلتون أبوظبي جزيرة ياس عام 2019 في قلب خليج ياس، المشروع الأيقوني على الواجهة البحرية والممتد على طول 3 كيلومترات، ومن المتوقع أن يصبح المشروع أحد أكثر الوجهات البحرية شهرة وحيوية في المنطقة. وتشمل مرافق المنتجع مركز مؤتمرات متعدد الأغراض وسبعة منافذ لتناول الطعام ومفهوم شاطئ حضري مبتكر مع مسبح لا متناهي معلق فوق مياه الخليج العربي. كما أن المنتجع يقع على مقربة من ياس أرينا الذي يتسع لـ 18000 متفرج، وهو ميدان داخلي متعدد الأغراض مصمم لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية والثقافية والحفلات الموسيقية وأنشطة الأحداث والمؤتمرات.

من جهته قال كارلوس خنيصر، نائب الرئيس لعمليات التطوير في هيلتون العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تعتبر هذه الصفقة محورية لهيلتون وتضعنا في طليعة رحلة تطوير جزيرة ياس لتصبح واحدة من أفضل الوجهات الترفيهية في العالم. ويعد منتجع هيلتون أبوظبي جزيرة ياس معيارا لمستوى المشاريع القادمة التي نطمح لضمها إلى محفظتنا هنا في الشرق الأوسط."

الجدير بالذكر أن جزيرة ياس تتمتع حاليا بصيت عالمي بفضل حلبة ياس مارينا، مقر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، ومناطق الجذب السياحي الأخرى مثل "عالم فيراري أبوظبي" و"ياس ووتروورلد". ويستهدف تطوير جزيرة جنوب ياس احتضان أكثر من 15ألف ساكن جديد وأكثر من 14 ألف زائر يوميا و10 آلاف من المهنيين العاملين في الموقع الجديد لمنطقة "توفور54" الإعلامية.

ولدى فنادق ومنتجعات هيلتون تاريخ طويل وحافل في أبوظبي، يعود لأكثر من 40 عاما عندما كان هيلتون أبوظبي أول فندق دولي في العاصمة.





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