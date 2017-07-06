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سياحة وفنادق

إنطلاق كرنفال الصيف ضمن مفاجآت صيف دبي

أريبيان بزنس
الخميس، 6 يوليو 2017
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إنطلاق كرنفال الصيف ضمن مفاجآت صيف دبي
مهرجانات صيف دبي

أعلنت آي إم جي عالم من المغامرات، أكبر وجهة ترفيهية داخلية في العالم، عن اطلاق "كرنفال الصيف" بالشراكة مع مفاجآت صيف دبي، حيث تعتبر آي إم جي عالم المغامرات من الوجهات الصيفية المفضلة بتوفيرها مناخ داخلي معتدل ومكيف ليتجنب زوارها حرارة الصيف العالية.
وفي الفترة ما بين 1 يوليو وحتى 1 سبتمبر، تتحول آي إم جي عالم من المغامرات إلى وجهة كرنفالية لا مثيل لها. حيث سيتمتع الزوار بعدد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تشمل المواكب الاستعراضية حول آي إم جي بوليفارد، وعروض الطبل التقليدية، وظهور حي للديناصورات في الوادي المفقود، وعروض الرقص المختلفة حول الوجهة الترفيهية وغيرها من العروض المذهلة. ذلك بالإضافة إلى ظهور حي لأبطال مارفل بما فيهم ثور، وآيرون مان، وسبايدر مان، وكابتن أمريكا، وشخصيات كارتون نتوورك مثل فتيات القوة، ومختبر دكستر، وجوني برافو وغيرها.
ولمحبي المأكولات المميزة، ستتوفر العديد من محطات تجربة الأطعمة حول أركان الوجهة المختلفة، فضلاً عن العروض الترويجية عبر منافذ آي إم جي للمأكولات والمشروبات الثمانية والعشرين. وسيتمكن الزوار أيضاً من التمتع بشراء المقتنيات المميزة والهدايا التذكارية بعروض وأسعار خاصة في أي من متاجر التجزئة الخمسة والعشرين الموزعة حول الوجهة الترفيهية.
وضمن اطار مفاجآت صيف دبي، ستقوم آي إم جي عالم من المغامرات بتنظيم فعاليات ومفاجآت خارج الوجهة الترفيهية مثل ظهور الشخصيات المفضلة في عدد من الأسواق التجارية حول دبي  فضلاً عن اطلاق مجموعة من المسابقات والعروض الترويجية.
وفي هذا الصدد، قال لينارد أوتو الرئيس التنفيذي لآي إم جي عالم من المغامرات: "منذ افتتاحنا أبواب آي إم جي عالم من المغامرات قبل احدى عشر شهراً، رحبنا بالزوار من جميع أنحاء العالم، حيث تعتبر دبي وجهة سياحية مميزة كونها تبعد أربع ساعات فقط عن ثلث سكان العالم، وتضم أبرز معالم الجذب السياحية من عروض التجزئة والوجهات الترفيهية. وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، كانت مفاجآت صيف دبي حدثاً بارزاً في الإمارة وعبر العالم، ويسرنا العمل مع هذا الحدث الهام في اطلاق النسخة الأولى من "كرنفال الصيف" في آي إم جي بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لافتتاح الوجهة الترفيهية. ونتطلع قدماً إلى مزيد من التعاون مع مفاجآت صيف دبي لجلب أفضل العروض الترفيهية وتجارة التجزئة لكل من المقيمين والزوار في دبي."

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