رجل أعمال يصبح سابع سعودي يربح جائزة مليونير الألفية بفوزه بمليون دولار من سوق دبي الحرة

فاز رجل الأعمال السعودي أحمد السهيمي بجائز السوق الحرة دبي والبالغة مليون دولار أمريكي لينضم إلى قائمة مليونيرات الألفية، وكان السهيمي قد سجل مشاركته عن طريق الإنترنت وأصبح بفوزه بالمليون دولار سابع سعودي يربح جائزة مليونير الألفية

وكشف في سحوبات سوق دبي الحرة بمطار دبي الدولي، عن فوز شخصين بسيارات فارهة، وفاز الباكستاني اشفاق أحمد وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات غلوبالكس بسيارة بنتلي Continental GT Speed Black Edition ضمن سحوبات سوق دبي الحرة. وقال رجل الأعمال السعودي ‘نه لم يصدق أنه فاز في أول مشاركة له، فيما فاز مهندس ميكانيك هندي يعمل بإمارة الفجيرة بسيارة بي إم دبليو BMW 750 Li X Drive M Sport

وأجرى السحب كبار مديري سوق دبي الحرة.

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