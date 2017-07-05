رجل أعمال يصبح سابع سعودي يربح جائزة مليونير الألفية بفوزه بمليون دولار من سوق دبي الحرة

فاز رجل الأعمال السعودي أحمد السهيمي بجائز السوق الحرة دبي والبالغة مليون دولار أمريكي لينضم إلى قائمة مليونيرات الألفية، وكان السهيمي قد سجل مشاركته عن طريق الإنترنت وأصبح بفوزه بالمليون دولار سابع سعودي يربح جائزة مليونير الألفية
وكشف في سحوبات سوق دبي الحرة بمطار دبي الدولي، عن فوز شخصين بسيارات فارهة، وفاز الباكستاني اشفاق أحمد وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات غلوبالكس بسيارة بنتلي Continental GT Speed Black Edition ضمن سحوبات سوق دبي الحرة. وقال رجل الأعمال السعودي ‘نه لم يصدق أنه فاز في أول مشاركة له، فيما فاز مهندس ميكانيك هندي يعمل بإمارة الفجيرة بسيارة بي إم دبليو BMW 750 Li X Drive M Sport
وأجرى السحب كبار مديري سوق دبي الحرة.
كيف تهاجر إلى ألمانيا؟ طرق شرعية للوصول إلى قلب أوروبا | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
اغنى 50 عربيا - 44 - محمد البرواني | تقارير خاصة | أريبيان بزنس
30 بنك أمريكي تتيح خدمة التحويل الفوري للنقود بين زبائنها | بنوك واستثمار | أريبيان بزنس
كيف تهاجر إلى ألمانيا؟ طرق شرعية للوصول إلى قلب أوروبا | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
30 بنك أمريكي تتيح خدمة التحويل الفوري للنقود بين زبائنها | بنوك واستثمار | أريبيان بزنس