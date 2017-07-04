تراجع عدد الدول التي تسمح بدخول السوريين دون فيزا عام 2017

نشر موقع تكافل السوريين http://takafulsy.com أن عددا من الدول بدأ بفرض تأشيرة- فيزا على دخول السوريين وهذه الدول هي كل من تركيا ولبنان ومصر والأردن وجزر القمر، والتي فرضت

على حملة جواز السفر السوري الراغب بدخول أراضيها الحصول الحصول على تأشيرة مسبقة ( فيزا ) (يسمح لبنان للسوريين بلا تأشيرة فقط لمن يحمل إقامة في بلد غير سوريا فيما يسمح لهم بشهر في حال كانوامقيمين في الخليج) .





ونشر الموقع قائمة الدول التي تسمح للسوريين دخول أراضيها دون فيزا لعام 2017

قارة آسيا

بنغلادش: ”تأشيرة لمدة 90 يوما لدى الوصول لقاء مبلغ 50 دولارا أميركيا“.

كمبوديا: ”تأشيرة دخول لمدة ثلاثين يوما لدى الوصول لقاء مبلغ 20 دولارا أميركيا“.

إيران: ”تأشيرة دخول لدى الوصول لمدة 90 يوما مجاناً

لاوس: ”تأشيرة لمدة ثلاثين يوما لدى الوصول لقاء مبلغ 30 دولارا أميركيا.“

ماكاو: ”تأشيرة دخول لمدة 30 يوما لدى الوصول مجاناً

ماليزيا: ”تأشيرة دخول لدى الوصول ولمدة 90 يوماً مجاناً

جزر المالديف : ”90 يوماً مجاناً

“ نيبال : ”تأشيرة دخول لدى الوصول لمدة 15 يوما لقاء مبلغ 25 دولارا أميركيا٬ لمدة 30 يوما لقاء مبلغ 50 دولارا أميركيا٬ لمدة تسعين يوما لقاء مبلغ 100 دولار أميركي“.

تيمور الشرقية : ”تأشيرة دخول لدى الوصول لمدة 30 يوما لقاء مبلغ 30 دولارا أميركيا“.

اليمن : ”تأشيرة دخول لدى الوصول مجاناً

أوقيانوسيا

جزر كوك : ”لمدة 31 يوما مجاناً

ولايات ميكرونيزيا الموحدة : ”لمدة 30 يوما مجاناً

نيوي : ”لمدة 30 يوما مجانا“ بالاو : ”تأشيرة دخول لدى الوصول لمدة 30 يوما مجاناً

ساموا: ”تأشيرة دخول لدى الوصول لمدة 60 يوما مجاناً

توفالو: ”تأشيرة دخول لدى الوصول لمدة شهر مجاناً

قارة أفريقيا

زامبيا : ”يحصل على تأشيرة دخول لدي وصوله لقاء مبلغ 50 دولارا امريكيا“.

أوغندا : ”يحصل على تأشيرة دخول لمدة 3 أشهر لقاء مبلغ 50 دولارا أمريكيا“.

توجو : ”يحصل على تأشيرة دخول لدى الوصول لمدة سبعة أيام يمكن تجديدها لقاء 50 دولارا“

تنزانيا : ”يحصل على تأشيرة دخول لدى الوصول لقاء مبلغ 50 دولارا أمريكيا“.

جزر سيشل : ”يحق للسوري دخولها لمدة شهر واحد مجاناً

موزنبيق : ”يحصل على تأشيرة لمدة 30 يوما لقاء مبلغ 25 دولارا أمريكيا“.

مدغشقر: ”يحصل على تأشيرة دخول لمدة 90 يوما لدى الوصول لقاء 60 دولارا“.

جيبوتي : ”يحصل على تأشيرة لمدة شهر واحد لدى الوصول لقاء 30 دولارا“.

الرأس الأخضر: ”يحصل على تأشيرة لدى الوصول مجاناً

بروندي : ”يحصل السوري على تأشيرة لدى الوصول مجاناً

السودان

قارة امريكا

دومينيكا: ”21 يوما مجاناً

“. جزر هايتي : 3 أشهر مجاناً

الاكوادور: ”90 يوما مجاناً

“ مونتسيرات: ”يستطيع الحصول على تأشيرة الكترونية عن طريق الانترنت صالحة لمدة عام مجاناً

سانت كيتس ونيفيس: ”يستطيع الحصول على تأشيرة الكترونية عن طريق الإنترنت مجاناً

“ جزر تركس وكايكوس : ”30 يوما

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