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سياحة وفنادق

تراجع عدد الدول التي تسمح بدخول السوريين دون فيزا عام 2017

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 4 يوليو 2017
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تراجع عدد الدول التي تسمح بدخول السوريين دون فيزا عام 2017

نشر موقع تكافل السوريين http://takafulsy.com أن عددا من الدول بدأ بفرض تأشيرة- فيزا على دخول السوريين وهذه الدول هي كل من تركيا ولبنان ومصر والأردن وجزر القمر، والتي فرضت
على حملة جواز السفر السوري الراغب بدخول أراضيها الحصول الحصول على تأشيرة مسبقة ( فيزا ) (يسمح لبنان للسوريين بلا تأشيرة فقط لمن يحمل إقامة في بلد غير سوريا فيما يسمح لهم بشهر في حال كانوامقيمين في الخليج) .

 

ونشر الموقع قائمة الدول التي تسمح للسوريين دخول أراضيها دون فيزا لعام 2017
قارة آسيا
بنغلادش: ”تأشيرة لمدة 90 يوما لدى الوصول لقاء مبلغ 50 دولارا أميركيا“.
كمبوديا: ”تأشيرة دخول لمدة ثلاثين يوما لدى الوصول لقاء مبلغ 20 دولارا أميركيا“.
إيران: ”تأشيرة دخول لدى الوصول لمدة 90 يوما مجاناً
لاوس: ”تأشيرة لمدة ثلاثين يوما لدى الوصول لقاء مبلغ 30 دولارا أميركيا.“
ماكاو: ”تأشيرة دخول لمدة 30 يوما لدى الوصول مجاناً
ماليزيا: ”تأشيرة دخول لدى الوصول ولمدة 90 يوماً مجاناً
جزر المالديف : ”90 يوماً مجاناً
“ نيبال : ”تأشيرة دخول لدى الوصول لمدة 15 يوما لقاء مبلغ 25 دولارا أميركيا٬ لمدة 30 يوما لقاء مبلغ 50 دولارا أميركيا٬ لمدة تسعين يوما لقاء مبلغ 100 دولار أميركي“.
تيمور الشرقية : ”تأشيرة دخول لدى الوصول لمدة 30 يوما لقاء مبلغ 30 دولارا أميركيا“.
اليمن : ”تأشيرة دخول لدى الوصول مجاناً
أوقيانوسيا
جزر كوك : ”لمدة 31 يوما مجاناً
ولايات ميكرونيزيا الموحدة : ”لمدة 30 يوما مجاناً
نيوي : ”لمدة 30 يوما مجانا“ بالاو : ”تأشيرة دخول لدى الوصول لمدة 30 يوما مجاناً
ساموا: ”تأشيرة دخول لدى الوصول لمدة 60 يوما مجاناً
توفالو: ”تأشيرة دخول لدى الوصول لمدة شهر مجاناً
قارة أفريقيا
زامبيا : ”يحصل على تأشيرة دخول لدي وصوله لقاء مبلغ 50 دولارا امريكيا“.
أوغندا : ”يحصل على تأشيرة دخول لمدة 3 أشهر لقاء مبلغ 50 دولارا أمريكيا“.
توجو : ”يحصل على تأشيرة دخول لدى الوصول لمدة سبعة أيام يمكن تجديدها لقاء 50 دولارا“

تنزانيا : ”يحصل على تأشيرة دخول لدى الوصول لقاء مبلغ 50 دولارا أمريكيا“.
جزر سيشل : ”يحق للسوري دخولها لمدة شهر واحد مجاناً
موزنبيق : ”يحصل على تأشيرة لمدة 30 يوما لقاء مبلغ 25 دولارا أمريكيا“.
مدغشقر: ”يحصل على تأشيرة دخول لمدة 90 يوما لدى الوصول لقاء 60 دولارا“.
جيبوتي : ”يحصل على تأشيرة لمدة شهر واحد لدى الوصول لقاء 30 دولارا“.
الرأس الأخضر: ”يحصل على تأشيرة لدى الوصول مجاناً
بروندي : ”يحصل السوري على تأشيرة لدى الوصول مجاناً
السودان
قارة امريكا
دومينيكا: ”21 يوما مجاناً
“. جزر هايتي : 3 أشهر مجاناً
الاكوادور: ”90 يوما مجاناً
“ مونتسيرات: ”يستطيع الحصول على تأشيرة الكترونية عن طريق الانترنت صالحة لمدة عام مجاناً
سانت كيتس ونيفيس: ”يستطيع الحصول على تأشيرة الكترونية عن طريق الإنترنت مجاناً
“ جزر تركس وكايكوس : ”30 يوما

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