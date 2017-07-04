ديناصورات تتجول في مطار دبي العالمي كجزء من فعالية كرنفال عالم آي إم جي الصيفي

فاجأت ديناصورات على هيئة أجساد حقيقية من "الوادي المفقود - مغامرة الديناصور" المسافرون القادمون إلى مطار دبي الدولي بتقديم تذاكر مجانية لدخول "آي إم جي عالم من المغامرات" وهي أكبر وجهة ترفيهية مغطاة في العالم، للاحتفال بالكرنفال الصيفي الخاصة بها بمناسبة مفاجآت صيف دبي لهذا العام.

حيث ستوفر "كرنفال عالم آي إم جي الصيفي" كل من المقيمين والزائرين في دبي بتجربة منتزه شاملة مليئة بالمتعة والتشويق من خلال مناطق المغامرات الترفيهية والألعاب الميكانيكية المشوقة والعروض والحفلات المتنوعة للاستمتاع بهذا الصيف على أكمل وجه.

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