مجموعة الطيار والاستثمار كابيتال توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء صندوق عقاري متداول "ريت"

وقعت شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة وشركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثماركابيتال) قبل أيام مذكرة تفاهم لإنشاء صندوق عقاري متداول "ريت" مختص في قطاع الفنادق والضيافة في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتعتزم الاستثمار كابيتال طرح صندوق عقاري متداول في السوق السعودي بعد أخذ الموافقات من لدن هيئة السوق المالية السعودية متخصص بعقارات ضيافة وفندقة الحجاج والمعتمرين في كل من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، عليه تم توقيع مذكرة التفاهم مع المجموعة لامتلاكها عدة عقارات من نفس الفئة المستهدفة في مدينة مكة المكرمة بغية الاستحواذ عليها من قبل الصندوق وإدراجها في السوق السعودي خلال فترة الطرح الأول. هذا ويستهدف الصندوق الاستحواذ على أربعة أصول عقارية تمتلكها المجموعة في منطقة مكة المكرمة وهي الشقق الفندقية في فندق الشيراتون ومبنى بئر بليلة الفندقي و مبنى شعبة قريش الفندقي و مبنى أجياد المصافي الفندقي. وتعتزم المجموعة الاحتفاظ بحصة الأغلبية من الصندوق المزمع إنشاءه.

ويجري العمل حاليا مع جميع الأطراف المعنية لإستكمال اجراءات الفحوصات النافية للجهاله من قانونية ومالية وهندسية و دراسة السوق وتثمين الأصول من قبل مثمنين مستقليين اتباعاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري حتى يتسنى للطرفين الوصول إلى اتفاق نهائي فيما يخص العقارات والقيمة العادلة لها. بالإضافة إلى أخذ موافقة هيئة سوق المال تمهيداً لطرح الصندوق طرحاً عاماً.

وقد أطلقت مجموعة الطيار عددا من المبادرات الاستراتيجيه للتوسع في قطاع الحج والعمرة والضيافة الفندقية، حيث قامت المجموعة بالأستحواذ على شركة مثمرة للأستمار والتطوير العقاري والتي تمتلك العديد من المشاريع العقارية والفندقية في مكة المكرمة وكذلك قامت المجموعة بالأستحواذ على فندق الشيراتون مكة والذي يقع على ساحة الحرم المكي مباشرة وبعدد 422 غرفة وشقة فندقية. كما قد وقعت شركة ايكونكس التابعة للمجموعة مع شركة Choice Hotels International, Inc اتفاقية تشغيل لأبرز علاماتها التجارية Clarion و Comfort وQuality في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.





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