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سياحة وفنادق

قرابة مليوني نزيل في فنادق أبوظبي خلال خمسة أشهر

أريبيان بزنس
الأحد، 2 يوليو 2017
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قرابة مليوني نزيل في فنادق أبوظبي خلال خمسة أشهر

أعلنت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة عن تسجيل الإمارة نحو مليون و965 ألفا و 436 نزيلا فندقيا منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر مايو وهو ما يمثل نموا نسبته 4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016.

وبلغ عدد نزلاء الفنادق المحليين 600 ألف شخص أقاموا في مختلف الفنادق والشقق الفندقية في أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة، حسب ماأفادت وكالة أنباء الإمارات.

وعلى الصعيد الدولي حافظت الصين على مكانتها كأفضل الأسواق الخارجية المصدرة للسياح إلى أبوظبي حيث بلغ عدد القادمين منها 160,902 سائحا صينيا حتى الآن.. كما بقيت الهند في المرتبة الثانية مع تسجيل عدد النزلاء الهنود أكثر من 136 ألف سائح تلتها المملكة المتحدة التي سجلت أكثر من 104 آلاف سائح والولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 67 ألف والمملكة العربية السعودية بأكثر من 62 ألف سائح.

وقال سعادة سيف سعيد غباش مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة : لقد تكللت جهودنا خلال شهر مايو بالنجاح حيث ازدادت شعبية الإمارة في الصين كوجهة سياحية رائدة ولاسيما بعد أن أطلق فريقنا حملة ترويجية متنقلة شملت أربع مدن صينية فضلا عن المشاركة في معرض بورصة السياحة العالمية 2017 الصين في شنغهاي.

كما ترأس فريق مكتب أبوظبي للمؤتمرات وفدا يمثل مجموعة واسعة من المنتجات الجديدة في معرض "أميكس فرانكفورت" الذي يعد الحدث الأضخم لسياحة الحوافز والاجتماعات والفعاليات في أوروبا والذي يهدف إلى الاستفادة من نمو أعمال القطاعات عالية الأداء في الاقتصاد الألماني، وخاصة الخدمات الطبية والسيارات والخدمات المالية.

وأضاف غباش : خلال الفترة المقبلة ستحتضن الإمارة عددا من الفعاليات المرتقبة بما في ذلك عودة " موسم صيف أبوظبي " خلال الفترة بين 20 يوليو و20 أغسطس مع طيف واسع من الأنشطة الترفيهية والعروض الترويجية على امتداد الإمارة والتي من المتوقع أن تستقطب الزوار المحليين بشكل كبير إضافة إلى الزوار من الهند والمملكة العربية السعودية.

وتعتزم هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة خلال هذا الصيف إطلاق حملة تسويقية متكاملة تركز على صناع القرار ضمن قطاع العطلات في مراكز المدن الكبرى بالمملكة العربية السعودية لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة لقضاء عطلات الصيف وتسليط الضوء على باقة متنوعة من العروض ومقومات الجذب السياحي والفعاليات التي تواكب متطلبات السياح والزائرين من العائلات والشباب.

 

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