قرابة مليوني نزيل في فنادق أبوظبي خلال خمسة أشهر

أعلنت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة عن تسجيل الإمارة نحو مليون و965 ألفا و 436 نزيلا فندقيا منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر مايو وهو ما يمثل نموا نسبته 4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016.

وبلغ عدد نزلاء الفنادق المحليين 600 ألف شخص أقاموا في مختلف الفنادق والشقق الفندقية في أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة، حسب ماأفادت وكالة أنباء الإمارات.

وعلى الصعيد الدولي حافظت الصين على مكانتها كأفضل الأسواق الخارجية المصدرة للسياح إلى أبوظبي حيث بلغ عدد القادمين منها 160,902 سائحا صينيا حتى الآن.. كما بقيت الهند في المرتبة الثانية مع تسجيل عدد النزلاء الهنود أكثر من 136 ألف سائح تلتها المملكة المتحدة التي سجلت أكثر من 104 آلاف سائح والولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 67 ألف والمملكة العربية السعودية بأكثر من 62 ألف سائح.