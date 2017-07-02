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سياحة وفنادق

إطلاق شركة "دانة البحر" لليخوت الفاخرة في أبوظبي

أريبيان بزنس
الأحد، 2 يوليو 2017
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إطلاق شركة "دانة البحر" لليخوت الفاخرة في أبوظبي

أعلنت شركة نيرفانا للسفر والسياحة عن إطلاق  " دانة البحر" لليخوت الفاخرة كشركة شقيقة تقدم خدمات راقية للسياحة البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد علاء العلي الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا للسفر والسياحة على أهمية التعاون مع الشركة الجديدة المتخصصة في سياحة اليخوت الراقية في دولة الامارات وقال "اننا نواكب التطور المذهل في صناعة السياحة والضيافة الذي تشهده الدولة ".
وذكر " ان الشركة الشقيقة تلبي حاجة السوق المحلي والاقبال الكبير الذي تشهده السياحة البحرية وصناعة الترفيه بوجه عام ".
من جانبه قال عمر العلي، المدير التنفيذي للاتصالات والمشاريع بشركة نيرفانا للسفر و السياحة ان الشركة الجديدة سوف تواكب النمو  والتوسع في خدمات السياحة البحرية على مستوى الدولة نظرا للاقبال الكبير عليها .
وأكد استعداد " دانة البحر " لاستضافة اجتماعات الشركات التنفيذية والمناسبات الاجتماعية والرحلات العائلية .
وأقامت " نيرفانا للسفر والسياحة " بالتعاون مع شركتها الشقيقة حفلاً بهذه المناسبة بحضور نخبة من الإعلاميين في دولة الامارات على متن اليخت " دانة البحر "، وهو أحد يخوت الشركة الفخمة، في منطقة المارينا بابوظبي .
وتجول الإعلاميون في اليخت الفاخر المكون من 3 طوابق والذي يشمل صالة مريحة وغرفة طعام مزودة بتلفاز  60 بوصة وغرفتي نوم وشرفة واسعة ذات إطلالة خلابة على أفق مدينة أبوظبي.
يعتبر يخت دانة البحر أحدث الوجهات الفاخرة في مدينة أبوظبي لاستضافة مختلف المناسبات منها التجمعات العائلية و الحفلات ومناسبات الشركات و غيرها.

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