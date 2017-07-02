لا داعي لتبديل ماء حوض السمك مع أسماك روبوتية في اليابان

افتتح مؤخرا فندق ياباني يعتمد على الروبوتات حتى في الزينة، وحلت أسماك اصطناعية من السيليكون بدلا من الأسماك الطبيعية في الغرف وفي بهو الفندق، لا داعي لتبديل المياه إذا ولا إطعام السمك!

الكفاءة قد لا تتضح في عمل الفندق الجديد ولكن مع أتمتة تسجيل الضيوف - تشكي إن- في الفندق، وآلة توزع بطاقات دخول الغرف، لا يزال هنا 7 موظفين يشرفون على استقبال الضيوف في الفندق الجديد، سيدفع من يرغب من الضيوف قرابة ألف دولار للحصول على خادم روبوتي اسمه تابيا Tapia .

موظفو استقبال على شكل ديناصورات كانوا جاهزين لافتتاح فندق هينا نا Henn-na الجديد الذي يديره موظفون أغلبهم روبوتات وأجهزة إنسان إلى فى طوكيو مؤخرا. وحضرت وسائل الإعلام قبل الزبائن للتعرف على الأنواع التسعة من الروبوتات التى تساعد فى التحقق من هوية النزلاء وتنظيف البهو والترفيه عن الضيوف.