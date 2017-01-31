"الدار العقارية" تستضيف "قمة المستثمرين في قطاع الفنادق" في السادس من فبراير بأبوظبي

تستضيف شركة الدار العقارية أعمال "قمة المستثمرين في قطاع الفنادق في دول الخليج والمحيط الهندي" - للعام الثاني على التوالي - يومي السادس والسابع من شهر فبراير المقبل لمناقشة التحديات والفرص في قطاع الاستثمار الفندقي.

يشارك في القمة التي تعقد في فندق ياس فايسروي أبوظبي 70 متحدثا من مختلف الدول بما في ذلك 36 من كبار الرؤساء التنفيذيين في قطاع الضيافة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، تناقش القمة مجموعة واسعة من وجهات النظر العالمية بمشاركة متحدثين من مختلف أنحاء المنطقة بينهم ممثلون من أستراليا وسريلانكا وتايلاند وسنغافورة وموريشيوس والمالديف والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية.

وقال جاهد رحمان مدير الضيافة والترفيه في شركة الدار العقارية إن الهدف الرئيس من القمة هو توفير منصة مثالية تجمع نخبة من كبار المطورين والمستثمرين وصناع القرار في قطاع الفنادق من مختلف أنحاء منطقة الخليج والمحيط الهندي لتبادل الآراء والتوصل إلى أفكار جديدة ومشاركة التجارب والخبرات.

وأضاف أن الدار العقارية تلعب دورا هاما في رسم ملامح مستقبل قطاع الضيافة والفنادق في أبوظبي، مشيرا إلى أن رعايتها للقمة يهدف إلى تعزيز مقومات هذا القطاع وتطويره حيث وفرت الدورة السابقة استراتيجيات ومخرجات للانطلاق بمستقبل القطاع نحو آفاق أكثر إشراقا.

وأعرب رحمان عن تطلعه للمزيد من النجاحات في الدورة المقبلة ومواصلة الشركة دورها في التأكيد على مكانة أبوظبي وجهة رائدة للاستثمار والترفيه والسياحة.

وتعد القمة - التي أطلقت عام 2016 - أول قمة تناقش الاستثمارات الفندقية لأصحاب الفنادق والمستثمرين في قطاع العقارات الفندقية وذلك بتنظيم من "هوفتيل الاتحاد العالمي" الذي يجمع المستثمرين في قطاع الضيافة والعقارات الفندقية.