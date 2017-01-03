السعودية تلزم الزوار بالتأمين الصحي عدا الحجاج والدبلوماسيين

اكدت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني في السعودية إستكمال المتطلبات الإلكترونية لربط تمديد تأشيرة الزيارة بالتأمين الصحي ، حيث يتطلب وجود تأمين صحي ساري المفعول او وثيقة التأمين الصحي للزائرين المتواجدين في المملكة العربية السعودية وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات ومركز المعلومات الوطني ، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 180 بتاريخ 2 – 5 – 1435 هـ والذي ينص على إلزامية التأمين الصحي على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول للمملكة بغرض الزيارة او تمديدها أو بغرض المرور و كذلك مرافقيهم .

ونوهت الأمانة أن وثيقة التأمين الصحي استثنت حجاج بيت الله الحرام و المعتمرين والدبلوماسيين و الزائرون للممثليات و المنظمات الدولية للأعمال الدبلوماسية بحسب صحيفة الرياض.

وأوضح محمد الحسين الأمين العام للمجلس، أن متطلب التأمين الصحي سيكون عند تمديد التأشيرة لجميع الزائرين الذين صدرت لهم تأشيرة زيارة من تاريخ 1438/2/13هـ ، ولن يكون بمقدور الزائرين الموجودين تجديد تأشيرة الزيارة دون أن تكون لديهم وثائق تأمين صحي سارية المفعول وأن عليهم تجديد وثائق التأمين قبل انتهائها.

وبين الحسين أن وثيقة التأمين الصحي استثنت حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والدبلوماسيين والزائرين للممثليات والمنظمات الدولية للأعمال الدبلوماسية وضيوف الدولة وفقا لصحيفة الاقتصادية.

وأشار إلى أن حد المنفعة الأقصى لوثيقة الزائر تبلغ 100 ألف ريال سعودي عن مدة الوثيقة وتشمل نفقات وتكاليف معاينة وعلاج الحالات الطارئة والتنويم والولادة وعلاج الأطفال المبتسرين والإصابات الناتجة عن حوادث السير والغسيل الكلوي للحالات الطارئة والإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة.