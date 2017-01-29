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سياحة وفنادق

سكن مجاني لضحايا قرار ترامب من رئيس شركة تأجير بيوت حول العالم

أريبيان بزنس
الأحد، 29 يناير 2017
سكن مجاني لضحايا قرار ترامب من رئيس شركة تأجير بيوت حول العالم

اعلن مؤسس منصة "اير بي ان بي" الالكترونية الاميركية لتأجير المساكن انه سيقدم سكن مجاني لللاجئين ولكل من تضرر من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع دخولهم الولايات المتحدة الأمريكية. ونشر بريان تشيسكي الرئيس التنفيذي لشركة اير بي ان بي  Airbnb   تغريدة له أنه على حسابه في تويتر، إن شركته اير بي ان بي ستؤمن مجانا السكن ويمكن للحالات العاجلة التواصل معه عبر تويتر ووسائل الاتصال الأخرى المتاحة لهم.

ولقت تغريدة تشيسكي صدى واسع على تويتر بعد أن أعاد قرابة 60 ألف تغريدها اليوم لدى نشرها.

 

 

 

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