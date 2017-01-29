هاكرز "يختطفون عن بعد" نزلاء أهم فندق أوروبي باحتجازهم بإقفال غرفهم إلكترونيا

أقر أحد أهم الفنادق الأوروبية أنه اضطر لدفع فدية لهاكرز بعد أن اخترقوا نظام أبواب الفندق لحجز النزلاء في غرفهم إلكترونيا كي يتمكنوا من الخروج بحسب صحيفة لوكال. وحول الفندق آلاف الدولارات على شكل عملة بتكوين الافتراضية، كفدية لمجرمين تمكنوا من اختراق نظام المفاتيح الإلكتروني في الفندق وحجزوا النزلاء فيه إلى أن تم تسليم النقود بتحويلها رقميا لهم.

واضطر مديرو فندق رومانتيك سيهوتيل جايكرورت Romantik Seehotel Jaegerwirt، الذي يقع في وادي في جبال الألب، لكشف ما جرى لهم لتحذير الآخرين من مخاطر الجرائم السيبرانية. وقالوا إنهم يسعون لبذل المزيد لمواجهة الاختراقات الإجرامية السيبرانية التي ستستفحل مخاطرها. ويعتمد الفندق على نظام تقنية معلومات حديث يتضمن بطاقات لأبواب الغرف كما هو الحال مع باقي الفنادق في هذا القطاع السياحي. وأقر المسؤولين في الفندق إلى تعرضهم إلى ثلاثة هجمات مشابهة تمكن فيها هاكرز مجرمين من تعطيل نظام الأبواب بكامله، ولم يعد نزلاء الفندق قادرون على الدخول أو الخروج من الغرف ولم تفلح عملية إصدار بطاقات جديدة لهم في حل المشكلة.

وتبين أن الهجوم الإلكتروني كان هائلا في بداية موسم الشتاء الحالي لدرجة تعطل كل كمبيوترات الفندق بما فيها نظام الحجز ونظام الدفع النقدي. وتعهد الهاكرز وقتها بإعادة النظام بمجرد تحويل ما قيمته 1500 يورو من عملة بت كوين لحسابهم.

ويقول مدير عام الفندق كريستوف براند ستراتر إن الفندق كان محجوزا بالكامل لحوالي 180 ضيفا ولم يكن أمامنا خيار آخر سوى الانصياع لمطالب الهاكرز، ونعرف أن فنادق أخرى قاموا بنفس الإجراء لدى تعرضهم لهجمات مماثلة، حيث لا يمكن للشرطة أو لشركة التأمين أن تساعدك في حالات كهذه، وتكبدنا عدة آلاف من اليورو لإصلاح النظام أول مرة في الصيف الماضي ولم نحصل على تعويض من شركة التأمين لأن الفاعلين لم يتم العثور عليهم، وكان من الأسهل تلبية المطالب في الهجوم الثاني ولدى استلام الهاكرز للنقود قاموا بفتح نطام سجل المفاتيح وكل أنظمة الكمبيوتر الأخرى.

إلا أن الفندق كشف أن الهاكرز أخفوا ثغرة بالنظام لمعاودة الكرة والهجوم مجددا متى أرادوا، وفي المحاولة الرابعة عجز الهاكرز على اختراق النظام نتيجة تبني أنظمة أحدث بتقنيات متوافقة مع أعلى معايير الحماية التي تضمنت فك ارتباط بعض الشبكات عن بعضها.

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