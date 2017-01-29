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سياحة وفنادق

حكم من محكمة فيدرالية امريكية يوقف قرار ترامب ترحيل جنسيات محددة

أريبيان بزنس
الأحد، 29 يناير 2017
حكم من محكمة فيدرالية امريكية يوقف قرار ترامب ترحيل جنسيات محددة

نيويورك 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - أصدرت قاضية اتحادية في بروكلين بنيويورك يوم السبت حكما يسمح بالإقامة الطارئة ويمنع الحكومة الأمريكية مؤقتا من ترحيل أشخاص لديهم تأشيرات سليمة من البلاد بعد أن وصلوا إلى مطارات أمريكية.

وأشارت تقديرات الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إلى أن القرار سيؤثر على 100 إلى 200 شخص تقطعت بهم السبل في المطارات الأمريكية لكن محامين من الحكومة لم يتسن لهم تأكيد هذا الرقم.

 

(تم الإفراج عن العراقي حميد حالد درويش بعد احتجازه 14 ساعة في مطار نيويورك)

 

جاء حكم آن دونلي القاضية بالمحكمة الأمريكية الجزئية لمنطقة شرق نيويورك خلال جلسة استماع بعد أن أصدر الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يمنع دخول الزائرين من سبع دول يغلب على سكانها المسلمون إلى الولايات المتحدة ويعلق مؤقتا قبول اللاجئين.

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