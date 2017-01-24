سنترال بارك بسيتي لاند مول حديقة الجمال والترفيه بدبي

أعلن سيتي لاند مول أول مركز في العالم مستوحى من الطبيعة عن تفاصيل حديقة "سنترال بارك" والتي ستكون أحد أهم مراكز الجذب في دبي، والتي تمتد على مساحة 200 ألف قدم مربع وهي عبارة عن حديقة مفتوحة تتميز بتصميمها المعماري الفريد لتبهر الزوار. وصممت الحديقة لتستوعب 7 آلاف زائر في ذات الوقت.

وقال بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه إن سيتي لاند مول سُيفتتح في منتصف العام 2018 وسيكون وجهة التسوق الأولى لعدد من التجمعات السكنية الكائنة بمنطقة دبي لاند ومنها المرابع العربية، البراري، مجان، لايان، فالكون سيتي وغيرها الكثير. ولإضفاء مزيد من البهجة والتنوع للزائرين فسيتم ربط المركز بالقرية العالمية ليتمكن المتسوقين أيضاً من زيارتها والاستمتاع بوجهة التسوق والترفيه العائلية في ذات الوقت.

وستحتضن سنترال بارك عدد من أبرز المعالم ومنها ميراكل جاردن مُصغرة، وملاهي مائية مُصغرة، حديقة بها أشجار عمرها يزيد عن 300 عام، حديقة يابانية، بالإضافة للمطاعم والمقاهي التي تطل على الحديقة كما يوجد أيضاً مضمار للجري بطول 500 متر ليكون سيتي لاند وجهة رائدة لكل من يفكر في أجواء مِلؤُها الاستجمام والحيوية.

طبيعة خلابة وأحاسيس متنوعة

أما عن ملاهي الأطفال المائية، فهي الأولى من نوعها في الإمارات والتي توجد داخل أحد مراكز التسوق وستكون مركز جذب كبير للأطفال حيث تم تصميم المسبح على شكل فراشة بألوان بديعة. كما ستتضمن الملاهي عدد من الألعاب المائية المُسلية، غرف تغيير الملابس، وحمامات. وعلى صعيد آخر فإن الحديقة تشمل أيضاً عدد آخر من الألعاب المائية والشلالات، والبحيرات الصغيرة والتي يعيش بها أنواع مختلفة من الطيور كالبجع، والبط، والأسماك.

ويقول فهيم الدين شرف الدين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة سيتي لاند "عندما فكرنا في وضع المخططات التصميمات الرئيسية لمركز سيتي لاند، حرصنا على أن تجسد حديقة سنترال بارك فلسفة المركز نحو الاهتمام بجمال الطبيعة وتكون وجهة رائدة لاستقبال المتسوقين. نحن على ثقة تامة بأن الحديقة ستترك أثرياً إيجابياً كبيراً في نفوس وأذهان مختلف الزوار لدى مشاهدتهم لها وذلك لما تتمتع به من جماليات رائعة وخدمات كبيرة، وفي ذات الوقت تغير لديهم المفهوم التقليدي لشكل مراكز التسوق".

فيما قال المهندس عبد الناصر رحال، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سيتي لاند والمسؤول عن تصميم حديقة سنترال بارك إن "سنترال بارك ستكون واحة فريدة للاستجمام والمكان المفضل لدى مختلف الزوار والمتسوقين لقضاء أسعد الأوقات وذلك لما توفره من أجواء مفعمة بالحيوية والنشاط. حرصنا على أن تكون سنترال بارك وجهة تعكس الجمال الحقيقي للطبيعة ورقتها في ظل تكامل بديع لكافة العناصر المكونة لها. وأود التأكيد على أننا نمتلك خبرة طويلة وراسخة في مجال تنسيق وإنشاء الحدائق اكتسبناها من خلال النجاح الكبير الذي حققته كل من دبي ميراكل جاردن وحديقة الفراشات على مدار السنوات السابقة واللتين أصبحتا من أهم وجهات الترفيه بدبي".

كما تتضمن الحديقة مستوى أول على ارتفاع 10 أمتار عن الأرض ويحتضن عدد كبير من المطاعم والمقاهي الراقية التي توفر أشهى الأطباق والمشروبات للمتسوقين وذلك بإطلالة ساحرة على الحديقة. ويستطيع الزائر مشاهدة الحديقة كاملة لدى تناول الطعام أو المشروبات. وحرصت إدارة المركز على أن تحتوي المنطقة على عدد كافِ من المقاعد والشرفات التي تضفي على المكان بعداً آخر من الجمال. ويمتد جمال الطبيعة لما هو أبعد من سنترال بارك ويصل لمختلف أماكن المول، حيث سيجد المتسوقين تصاميم رقيقة لعدد من الجدران مستوحاة من جماليات الطبيعة.

وعلى صعيد آخر، يسعى المركز لتقديم مزيد من عناصر الترفيه على سنترال بارك وذلك عبر تدشين نظام ضوئي مبتكر يُحَوِّلُ الحديقة إلى لوحة فنية بالغة الجمال خلال الفترات المسائية، وسيتم تقديم عروض ضوئية يومياً تعتمد بشكل أساسي على الليزر بالإضافة إلى عروض الهولوجرافيك، والعروض ثلاثية الأبعاد تنثر البهجة في قلوب الزائرين. وتقدم تلك العروض على جدران الحديقة ليشاهدها الزوار كافة في أجواء من السعادة والتفاؤل.

ستضم الحديقة مسرح روماني يضم 3 آلاف مقعد وسيعرض من خلال مختلف الأعمال الفنية والثقافية للزائرين.

مزيد من المفاجآت

ستقدم سنترال بارك الكثير من المفاجآت للزوار من حين لآخر وذلك لإبهار الزائرين ليشعروا بالتغيير لدى كل مرة يزورون فيها سيتي لاند مول وحديقة سنترال بارك. كافة أجزاء الحديقة ستخضع للتغيير من وقت لآخر وذلك عبر تغيير التصميم، مكونات التربة، وعناصر الديكور المستخدمة. كما سيعمل القائمون على المشروع على طرح أفكار ديكورات من وقت لآخر لجذب انتباه الزوار وإدخال البهجة على قلوبهم.