سياحة الشارقة تعلن عن تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أضواء الشارقة 2017

أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة عن تنظيمها "مهرجان أضواء الشارقة 2017" بدورته السابعة على التوالي، ولمدة 10 أيام متواصلة ابتداءً من 2 وحتى 11 فبراير المقبل، وذلك في 13 موقعاً مختلفاً ضمن مدن ومناطق الشارقة.

والتي ستتألق بعروض ضوئية موسيقية مبهرة باستخدام أحدث التقنيات والتي ستبرز جمال ودقة الهندسة المعمارية لصروح ومعالم الشارقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة صباح اليوم في مسرح الجامعة القاسمية، بحضور كل من سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس الهيئة والشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الاحصاء، وسعادة سالم بن سالم السويدي، مدير عام هيئة الوقاية والسلامة، وسعادة عبد الرحمن راشد بن طليعة، مدير إدارة الشؤون التنفيذية في العربية للطيران، إلى جانب عدد من ممثلي الداوئر الحكومية في الإمارة ووسائل الإعلام المحلية والعالمية بالدولة، وفقا لموقع مينا هيرالد.





وفي كلمته خلال الحدث قال سعادة خالد المدفع، إن عروض مهرجان أضواء الشارقة الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ستحتفل بإنجازات الإمارة وستعكس تميزها الكبير في مجالات العلم والمعرفة والإبداع، لتحول التقدم التكنولوجي في مجال الإضاءة والتصميم الثلاثي الأبعاد، إلى لمسات فنية رائعة تخطف أنظار الزوار وترحب بهم في كل مكان.

وحول المواقع الجديدة لعروض المهرجان أضاف سعادته “أنها ستتوزع لتغطي كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة، حيث يبلغ العدد الإجمالي للمواقع ثلاثة عشر موقعاً تتيح للزاور فرصة الاستمتاع بالعروض الفنية المتنوعة. وتشتمل قائمة مواقع المهرجان هذا العام على كل من: قاعة المدينة الجامعية، قصر الثقافة، مسجد النور، مسجد التقوى، الواجهات الداخلية للقصباء. إلى جانب العروض الضوئية التفاعلية في واحة النخيل، بالقرب من مسجد النور، وموكب المهرجان على كورنيش بحيرة خالد.

إضافة إلى جامعة الشارقة في كلباء، مسجد المهاجرين في دبا الحصن،مسجد عمار بن ياسر في الذيد، جامعة الشارقة في خورفكان، والموقع الجديد لعروض المهرجان هذا العام وهو : دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية”.

وأفاد أن المهرجان نجح على مدى السنوات الماضية في استقطاب آلاف الزوّار سنوياً، حيث حققت دورة العام الماضي 2016 عدد زوار تجاوز الـ 560 ألف زائر من داخل الدولة وخارجها، والذين توافدوا إلى الشارقة للاستمتاع بعروض المهرجان، كما استقطبت قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمهرجان، 2.8 مليون مشاركة وتفاعل حسب إحصائيات شركة غوغل. وهو مؤشر واضح على مدى انتشار المهرجان وحرص الجمهور على متابعة فعالياته.

وتضم قائمة رعاة مهرجان أضواء الشارقة 2017 ، مجموعة من الرعاة الفرعيون وهم: بلدية الشارقة، القيادة العامة لشرطة الشارقة، هيئة كهرباء ومياه الشارقة، مواصلات الشارقة، الإدارة العامة للدفاع المدني وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق. كما تضم قائمة الرعاة شركة نومادا الشريك في الحدث، والرعاة الإعلاميون وهم: جريدة الخليج، راديو الرابعة، وجريدة جلف توداي.