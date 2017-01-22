مجموعة روضة للفنادق والمنتجعات تستحوذ على 2 من أهم فنادق دبي

مع اليوم الأول من عام 2017 أعادت مجموعة روضة للفنادق والمنتجعات افتتاح اثنين من أهم فنادق مدينة دبي، هما فندق البستان وفندق المروج، بعد أن قامت المجموعة بالاستحواذ عليهما وضمهمها إلى مجموعة فنادقها الحالية، بينما تستعد لافتتاح فنادق ومنتجعات جديدة في دبي، لتعمل على ترسيخ تفوق الإمارة في القطاع الفندقي على مستوى الشرق الأوسط.



وأعرب خليل ابراهيم الصايغ رئيس مجلس إدارة مجموعة روضة للفنادق والمنتجعات، - وهي مجموعة عربية لإدارة الفنادق والمنتجعات انطلقت في دبي خلال عام 2014 – عن سعادته بإعادة إطلاق الفندقين تحت اسمهما الجديد "البستان روضة" و "المروج روضة"، وقال أن الفندقين العريقين يشكلان علامة مهمة في تاريخ القطاع الفندقي في دبي، ويقدما مجموعة متكاملة من الخدمات، تجمع بين الغرف الفندقية والشقق الفندقية، والمطاعم الراقية وقاعات الحفلات والمؤتمرات والعلاجات الصحية "سبا"، في موقعين استراتيجيين.



وأضاف الصايغ بأن مجموعة روضة للفنادق والمنتجعات تفخر بأنها استطاعت إعادة إطلاق الفندقين بالعلامة الفندقية الجديدة "روضة" خلال وقت قياسي، الأمر الذي شكل تحدياً كبيراً قمنا بإنجازه، وهو ما يؤكد قدرة المجموعة على تقديم خدمات فندقية جديدة ومميزة، وبمفهوم جديد يثري الحياة الفندقية في دبي.

وأكد خليل ابراهيم الصايغ أن مجموعة روضة للفنادق والمنتجعات تعمل الآن على إنجاز أحد أكبر المجمعات الفندقية والضيافة والخدمات، وهو مشروع جوهرة الخور الذي سيغير شكل القطاع الفندقي، ويرسخ تفوق إمارة دبي كوجهة سياحية رائدة في الشرق الأوسط بما تملكه من تنوع لا نظير له.



وقال أن "روضة" بدأت خطواتها الكبيرة نحو المستقبل وأنه تعمل على أن تكون جزء من مستقبل الإمارة السياحي، وسيكون لها العديد من المواقع الاستراتيجية في المدينة، مثل فندق البستان روضة القريب من مطار دبي وصاحب التاريخ الطويل في استضافة المؤتمرات الرسمية والاحتفالات الاجتماعية، والمطاعم الراقية.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يأتي فندق "المروج روضة" ليؤكد على هذا المفهوم كونه في قلب مدينة دبي وبجوار "دبي مول" أكبر المراكز التجارية في العالم، وبرج خليفة أطول مبنى في العالم وأهم معالم دبي، ليكون الوجهة المثالية لعشاق التسوق والتميز والترفيه، بما يقدمه من غرف وأجنحة وشقق فندقية تتناسب مع رجال الأعمال والعائلات ومن يبحثون عن إقامة دائمة فاخرة في دبي.

واختتم الصايغ تصريحه قائلا: أن روضة للفنادق والمنتجعات سوف تقدم أسلوباً فندقياً جديداً، ومفهوماً مختلفاً للخدمة الفندقية وتناول الطعام والمتعة والترفيه، بما يتناسب مع تطور إمارة دبي وتميزها الحالي والمستقبلي في صناعة السياحة.



وقال أنه على ثقة من قدرة المجموعة على استيعاب التغيرات المستقبلية في عالم الفنادق، والتغير في سلوكيات السائح المستقبلي، وتلبية احتياجات السائح الحالي، من خلال مجموعة عربية لإدارة الفنادق تحافظ على القيم العربية في الضيافة، وتقدمها بمعايير عالمية.



