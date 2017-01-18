9 خطوات لسياحة ممتعة وملتزمة

ها قد أتى العام 2017 حاملاً معه وجهات سفر أكثر حيوية وأكثر إيجابية مثل كوبا ومنغوليا.

وقال بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه إن هذه السنة تعد "مهمة للمسافرين ولقطاع السفر العالمي. حيث وصفت الأمم المتحدة سنة 2017 بأنها السنة الدولية لتسخير السياحة المستدامة من أجل التنمية".

وبهذا، يتعزز الشعور بالمسؤولية والالتزام تجاه السفر، ولذلك يجب أن تشمل قرارات السفر لهذه السنة على بعض الأمور. إليك قرارات السفر مقدمة من خبراء السفر هوليداي مي:

1. السفر أكثر مسؤولية في عام 2017: تجول في أنحاء العالم بإحساس أعمق بالمسؤولية والالتزام اتجاه المجتمعات المحلية. كن أكثر رأفة بالتعامل مع الطبيعة والممتلكات العامة ولا تصبها بالضرر.

2. اختيار المساكن والمخيمات الإيكولوجية: لقد أخذنا كفايتنا من الفنادق والمنتجعات الفاخرة، وقد حان الوقت لاستبدالهم بمساكن صديقة للبيئة. سيعمل هذا التعايش على فهم أكبر للثقافة والتقاليد المحلية وفهم العلاقات البشرية مع الطبيعة الثمينة.

3. تجربة المطاعم والأكل المحلي: ابتعد عن تناول الطعام الجاهز والوجبات السريعة وتلذذ بتجربة الأكل المحلي للبلد المتوجه إليه. تعرف على نكهات جديدة ومكونات وتوابل قد لا تحصل على فرصة أخرى لتجربتها.

4. أخذ فكرة واسعة عن المكان المتجه إليه: المعرفة شيء أساسي في السفر، كونها تعزز تجربتك وتجعل منها أكثر إمتاعاً. حاول أن تقرأ الكثير من كتب السفر والبحث عن معلومات تخص وجهتك لتكّون فكرة مسبقة عن عادات وتقاليد وثقافة البلد المسافر إليه.

5. الابتعاد قليلاً عن الوجهات السياحية البراقة: جرب زيارة أماكن مثل مانغوليا وكوبا وإيران وجورجيا وأرمينيا وأسيا الوسطى.ستغير هذه الأماكن فكرتك عن السياحة كونها مليئة بالمساحات الطبيعية والمناظر الأخاذة.

6. استخدام وتطوير فن التصوير والتدوين الخاص بالسفر: كلنا يعلم أن التوجه الجديد الآن هو مواقع التواصل الاجتماعي. فأغلب المسافرين اليوم يوثقون رحلاتهم بالصور ويشاركوها مع الأصدقاء. لذلك تعلّم بعض الأساليب في التقاط الصور وكتابة المدونات وقم بشراء آلة تصوير متطورة.

7. تعلم المزيد حول الطبيعة الأم: لقد أدى الاستغلال البشري للموارد الطبيعية إلى سوء في التوازن البيئي على كوكبنا. إزالة الغابات وارتفاع مستوى المياه بسبب الاحتباس الحراري يهدد جزر مثل المالديف. لذلك، هذا العام، ابذل جهدك في فهم كوكبنا بأخذ جولات في الطبيعة مثل التنزه في غابات الأمازون وخوض الصحارى واستكشاف الجزر.

8. الإنفاق بعناية خلال السفر: اشتر بعض الهدايا التذكارية من المكان المسافر إليه بدلاً من التسوق في المولات ومراكز الفنادق. تناول طعام المطاعم المحلية بدلاً من مطاعم الفنادق. هكذا ستساعد البلدان التي تعتمد على الميزانية السياحية كنيبال ومنغوليا.

9. إيقاف السياحة القائمة على الحيوانات: ابتعد عن البرامج السياحية التي تستغل الحيوانات مثل التقاط "سيلفي" مع أشبال النمر وعروض الدلافين وركوب الفيلة. فقد أدى الاستغلال التجاري لمثل هذه الأنشطة السياحية إلى مشاهد مؤلمة وإلحاق ضرر غير مسبوق في الحياة البرية في العام 2016.

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